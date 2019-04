Trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen verstarb der 83-jährige Unfallfahrer im Krankenhaus. (Polizei Rotenburg)

Bei einem Verkehrsunfall in Bremervörde ist am Mittwochnachmittag ein 83-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, verlor der Mann vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme gegen 17.03 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er aus einer Autowaschanlage im Bereich der Wesermünder Straße / Bundesstraße 71 fuhr.

Der Mann durchbrach mit seinem Auto eine Grundstückseinfriedung, überquerte die Bundesstraße 71 und prallte gegen ein neben der Bundesstraße stehendes Wohnhaus.

Trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahrzeugführer wenig später im Oste-Med-Klinikum Bremervörde, heißt es im Polizeibericht weiter.

Die Bundesstraße 71 wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. An dem Wohnhaus entstand Sachschaden in derzeit noch nicht zu beziffernder Höhe, so die Polizei. (rab).