Warum die Frau auf die Fahrbahn kam, kann die Polizei noch nicht beantworten. (dpa)

Im niedersächsischen Barnstorf ist am Dienstagabend eine 69-jährige Radfahrerin von einem Lkw überfahren und getötet worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr sie auf dem Fuß- und Radweg an der Osnabrücker Straße aus Richtung Diepholz in Richtung Ortsmitte. Aus bislang ungeklärten Gründen wechselte die Frau kurz vor der Einmündung Walsener Straße auf die Fahrbahn. Ein in gleicher Richtung fahrender LKW konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr die Radfahrerin. Nach Angaben der Polizei verstarb die Frau sofort. Der LKW-Fahrer stand unter Schock und musste von einem Ersatzfahrer abgelöst werden. Die B51 war bis etwa 23 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. (mmi)