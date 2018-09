Auf der L333 kam es am Samstag zu einem Unfall, bei der eine Person ums Leben kam. (dpa)

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, befuhr gegen 19.50 Uhr ein 57-Jähriger mit seinem Traktor-Gespann die L333 von Bramstedt Richtung Bassum. Ihm entgegen kam ein 48-jähriger Pkw-Fahrer, der aus Bassum kommend Richtung Syke fuhr. In einer Linkskurve geriet er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr.

Es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 35-jährige Beifahrer im Pkw getötet wurde. Der schwerverletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus nach Bremen gebracht.

Für die Unfallaufnahme durch die Polizei, die Bergung der Fahrzeuge und anschließenden Aufräumarbeiten musste die L333 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. (shm)