Sarstedt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Toilette muss Hochwasser trotzen

dpa

Sarstedt. Eine überschwemmungssichere auf einem Gerüst montierte Toilette sorgt an einem Badesee für Stirnrunzeln. Die am Giftener See bei Sarstedt frisch installierte Toilette ist nämlich nur über fünf Stufen zu erreichen und damit alles andere als barrierefrei, wie Stadtsprecherin Daniela Klose in Sarstedt einräumte.