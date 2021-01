In Cloppenburg wurden eine Frau und ein Kind tot in einer Wohnung aufgefunden. (Patrick Seeger)

Einen toten Jungen und eine tote Frau hat die Polizei am Samstagnachmittag in Cloppenburg gefunden. Noch vor Ort sei ein 30-Jähriger festgenommen worden, der im Verdacht stehe, die beiden getötet zu haben, hieß es am Abend von der Polizei. Er habe keinen Widerstand geleistet. In welchem Verhältnis die drei zueinander standen war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Die beiden Toten seien in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus gefunden worden und hatten laut Polizei Stichverletzungen.