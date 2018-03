Außerdem unterzeichnete die Ministerin den überarbeiteten Traditionserlass der Bundeswehr. Er gibt vor, dass die Soldaten bei der Suche nach Vorbildern den Blick künftig vor allem auf die mehr als 60 Jahre lange Geschichte der Bundeswehr richten sollen.

Die eigene Geschichte müsse in den Mittelpunkt der Erinnerungskultur gestellt werden, sagte von der Leyen. „Sie wird zum zentralen Bezugspunkt unserer Tradition.“ Die Bundeswehr stehe seit mehr als sechs Jahrzehnten für Recht und Freiheit dieses Landes ein, habe seit einem Vierteljahrhundert zum internationalen Krisenmanagement beigetragen und sich in Einsätzen und im Gefecht bewährt. „Auf diese Geschichte darf die Bundeswehr unendlich stolz sein.“ Weder Wehrmacht noch die Nationale Volksarmee (NVA) der DDR könnten traditionsstiftende Institutionen sein, heißt es in dem Erlass. Trotzdem könnten einzelne Angehörige von Wehrmacht und NVA Vorbilder sein – etwa, wenn sie militärischen Widerstand gegen das NS-Regime geleistet oder sich gegen die SED-Herrschaft aufgelehnt hätten. „Es kommt auf die einzelne Person an, und wir müssen immer sorgfältig abwägen“, betonte von der Leyen. Es gehe um die Frage nach persönlicher Schuld. „Militärische Exzellenz allein genügt jedenfalls nicht.“

Der neue Namensgeber der Kaserne in Hannover kam am 28. Mai 2011 ums Leben. Die Bundeswehr steckte damals noch mitten im Kampfeinsatz in Afghanistan gegen die Taliban. Der damalige Kommandeur des Regionalkommandos Nord, Generalmajor Markus Kneip, brach an jenem Tag zum Gouverneurspalast der Provinzhauptstadt Talokan auf, um politische Gespräche zu führen. Hauptfeldwebel Tobias Lagenstein sollte für seine Sicherheit sorgen. Als die deutschen Soldaten das Gouverneursbüro verließen, ging um 16.40 Uhr ein Sprengsatz durch Fernzündung in die Luft. Kneip wurde schwer verwundet. Lagenstein und ein weiterer deutscher Soldat, Major Thomas Tholi, starben. Später schrieb Kneip, er habe „jeden Tag mit diesen wunderbaren Menschen“ zusammengearbeitet.

Es war nicht der erste Einsatz für Lagenstein. Mehr als 500 Tage verbrachte er in Auslandseinsätzen – am Hindukusch, aber auch auf dem Balkan. Lagenstein habe den Einsatz als Maßstab für sein Können gesehen, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. „Der Einsatz war für ihn Kerninhalt seines Berufs.“ Lagenstein kommt aus dem niedersächsischen Wildeshausen. Der 31-Jährige war als Fußballer aktiv, spielte beim VfL Wildeshausen. Sein Facebook-Profil ist heute noch aktiv. Im Profilbild weht eine Deutschlandflagge.

Von der Leyen bezeichnete Lagenstein als Vorbild. „Ich kann mir deswegen keinen besseren Namensgeber für diese Kaserne denken.“ Die Initiative für die Umbenennung ging von den Soldaten vor Ort aus. Der bisherige Kasernenname erinnert an den preußischen General Otto von Emmich, dessen Rolle beim deutschen Einmarsch in Belgien im Ersten Weltkrieg unter Historikern umstritten ist.