Fehlender Regen und trockenes Laub erhöhen zur Zeit in Teilen Deutschlands die Waldbrandgefahr. (Frank Rumpenhorst/dpa)

Das anhaltend trockene Wetter sehen Landwirte und Waldbesitzer mit Sorge. „Regen ist für den Ackerbau landesweit dringend erwünscht“, sagte ein Sprecher der Landwirtschaftskammer in Oldenburg. Wenn der Boden zu wenig Wasser enthält, können die Pflanzen die im Boden enthaltenen Nährstoffe nicht optimal verwerten und wachsen schlechter. Im Emsland sei es teilweise schon so trocken, dass Experten mit Schäden am gerade erst gepflanzten Mais rechnen. Auch für die Neuanpflanzungen in den Wäldern ist es nach Einschätzung der Landesforsten zu trocken. Wegen der hohen Temperaturen steige auch wieder die Gefahr des Befalls mit Borkenkäfern. (dpa)