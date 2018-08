Oldenburg

Türkei übersendet Obduktionsergebnis

dpa

Oldenburg. In der Mordserie an Krankenhaus-Patienten hat die Oldenburger Staatsanwaltschaft in einem Fall die offiziellen Ergebnisse einer Obduktion aus der Türkei erhalten. Diese würden nun mit Hilfe der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) geprüft.