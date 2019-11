Das Landgericht Verden. (Björn Hake)

Er war zweimal wegen Mordes angeklagt, wurde einmal wegen Totschlags verurteilt und nun überraschend freigesprochen: Dass der 51-Jährige vor rund vier Jahren im Klosterforst Loccum (Kreis Nienburg) eine junge Frau getötet hat, lässt sich nach Auffassung des Landgerichts Verden nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen. An der Täterschaft des Mannes bestünden „erhebliche Zweifel“, erklärte die Schwurgerichtskammer am Freitag nach über 20 Verhandlungstagen.

Der wegen mehrerer brutaler Sexualdelikte vorbestrafte Angeklagte war im Oktober 2017 zu elfeinhalb Jahren Gefängnis und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Danach hatte er die 23-Jährige während eines unbegleiteten Freigangs aus dem Maßregelvollzug (MRVZ) getötet.

Mordmerkmale hatte die damals zuständige Kammer nicht erkennen können. Die Nebenkläger, Angehörige des Opfers, wollten dies nicht hinnehmen und sorgten dafür, dass der „Klosterforst-Fall“ beim Bundesgerichtshof landete. Der Revision war Erfolg beschieden: Die Karlsruher Richter hoben das Urteil komplett auf, der Prozess musste in Verden neu aufgerollt werden.

Und jetzt der Freispruch für den Angeklagten, der während der zweiten Hauptverhandlung ausnahmslos von seinem Schweigerecht Gebrauch machte und erneut keinerlei Emotionen zeigte – der Vorsitzende Richter sah sich veranlasst, sich während seiner über einstündigen Urteilsbegründung direkt an die Verwandten des Opfers zu wenden: Es sei „das Schlimmste passiert“, was sich die Nebenkläger hätten vorstellen können. „Glauben Sie bitte nicht, dass uns das nicht auch extrem nahegeht“.

Eindeutige Beweise fehlten

Es gebe jemanden, der für den Tod der Berufsschülerin verantwortlich sei. Eindeutige Beweise für die Täterschaft des Angeklagten hätten sich im zweiten Prozess, und nur darauf komme es an, aber nicht ergeben, hieß es. Die laut Staatsanwaltschaft lückenlose Indizienkette weise Risse auf. Man habe „vernünftige Zweifel“ daran, dass der 51-Jährige die junge Frau umgebracht habe. Und wenn Zweifel bestünden, sehe die staatliche Rechtsordnung den Freispruch eines Angeklagten vor. Die fast unbekleidete, sorgfältig mit Ästen und Zweigen abgedeckte Leiche der Frau war eine Woche nach deren spurlosem Verschwinden an einer versteckten Stelle im Klosterwald gefunden worden – vom Vater der Getöteten. Man glaube nicht, dass der Vater Täterwissen gehabt habe, als er den schrecklichen Fund machte, betonte das Gericht. Der Mann war damals unter Verdacht geraten, mit dem Tod der Tochter etwas zu tun zu haben.

Der Angeklagte war erst im April 2016 festgenommen worden. Das Gericht wertete jetzt zwei Zeugenaussagen anders als die vorherige Kammer: Danach wurde die 23-Jährige noch am Vormittag des angenommenen Tattages, 12. September 2015, sowie zur angeblichen Tatzeit am Nachmittag in Begleitung eines etwa 25-jährigen Mannes gesehen – einmal in ihrem Auto in Bad Rehburg und später im Klosterforst.

Man gehe sicher davon aus, dass es sich dabei nicht um den Angeklagten gehandelt habe. Der Untersuchungshaftbefehl gegen ihn wurde zwar aufgehoben, er erhält für die U-Haft auch eine Entschädigung. Auf freien Fuß gelangte der Mann aber nicht. Vorerst geht es zurück in den MRVZ, aber nicht in Rehburg.