Alexander Onischenko erhebt Vorwürfe gegen die deutschen Behörden. (Scoop Dyga)

Alexander Onischenko, der ukrainische Oligarch, der Ende November vergangenen Jahres in Achim festgenommen worden war, ist aus der Auslieferungshaft in Niedersachsen freigelassen worden. Onischenko erhebt nun Vorwürfe gegen die deutschen Behörden. „Die Zeit im Knast hat mich meine Gesundheit gekostet“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

In einem Interview mit der Zeitung, berichtet der milliardenschwere Oligarch, dass er vor der Festnahme gesund gewesen sei, jetzt aber Herzprobleme habe. Der Grund dafür: Angst um sein Leben. So stellt es Onischenko dar. „Ich wusste, wenn ich in die Ukraine ausgeliefert werde, wird alles versucht, um mich dort umzubringen. So kam es ja zu meinen gesundheitlichen Problemen“, sagt Onischenko.

Mehr zum Thema Festnahme in Achim Auf den Spuren eines ukrainischen Oligarchen Der Fall um den in Achim festgenommenen Alexander Onischenko ist so schillernd, dass genug Stoff ... mehr »

Onischenko war im November auf dem Polizeirevier in Achim verhaftet worden. Dorthin gekommen war er eigentlich aus einem ganz anderen Grund. Er war geladen, um als Zeuge in einem Betrugsfall auszusagen, bei dem es angeblich um den Handel von Pferden ging. In der Ukraine wurde Onischenko wegen Korruption gesucht, weil er beteiligt gewesen sein soll, als Gas des staatlichen Gasunternehmens zu niedrigen Preisen an fiktive Firmen verkauft worden war, die es zum höheren Marktpreis wieder an den Staatskonzern zurückverkauften. Die Ukraine hatte vor dreieinhalb Jahren einen internationalen Haftbefehl erlassen. Onischenko floh ins Ausland, erst nach London, später nach Spanien. Zwischendurch war er immer wieder in Deutschland, in Herzlake im Emsland. Vor fünf Jahren kaufte er dort das Gut Einhaus. In der Gemeinde ist er eingetragener Bürger.

Trotz allen Unmuts über die deutschen Behörden würde Onischenko gerne in der Bundesrepublik bleiben. Er strebe eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland an, sagte er im Interview.