Hannover. Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) hat sich mit seiner Sicht der Umweltverträglichkeit von Autobahnneubauten in die Nesseln gesetzt. In einer kürzlich herausgegebenen Mitteilung hatte der Minister den Arbeitsbeginn an den ökologischen Ausgleichsprojekten für die Bauvorhaben gelobt: „Mit den nun beginnenden Arbeiten – bei der A 20 für die Fledermaus und bei der A 39 für den Fischotter – werten wir bereits heute die vorhandenen ökologischen Strukturen auf und sorgen für die ökologische Verträglichkeit dieser wichtigen Infrastrukturprojekte.“ Gegner des Autobahnbaus wie Uwe Schmidt werfen dem Minister „gleichgültige Unkenntnis oder zynische Beschönigung“ vor.

Schmidt ist Sprecher des Koordinationskreises der Initiativen und Umweltverbände gegen die A 20 und reagiert allergisch auf den Versuch des Ministers, die Großbaustellen umweltverträglich erscheinen zu lassen: „Der Neubau der A 20 ist eine Zerstörung von Lebensräumen für seltene oder gar einmalige Tiere und Pflanzen.“

„Wir können an diesen Maßnahmen erkennen, dass der Neubau einer Autobahn mehr ist als nur die Versiegelung von Landschaft durch Beton oder Asphalt“, hatte Minister Althusmann verkündet. Im Zusammenhang mit der A 39 soll an der Landesstraße 289 eine Querungshilfe für Fischotter entstehen. Für den Bau des ersten A-20-Abschnitts zwischen Westerstede und Rastede soll eine Fledermausroute umgeleitet werden. Beide Vorhaben seien nicht betroffen von der Aussetzung des Sofortvollzuges, nachdem Klagen vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen die Autobahnbauten erhoben worden waren.

„In diesem Sinne“, so der Minister, seien weitere vorbereitende ökologische Schritte geplant. „Beispielsweise die naturnahe Entwicklung des ehemaligen Standortübungsplatzes Friedrichsfeld bei der A 20, das Einrichten von Lerchenfenstern bei der A 39, die Entwicklung von Ackerrandstreifen, die Schaffung von Waldentwicklungen, der Bau von Faunabrücken und Wildschutzzäunen, das Umsetzen von Orchideen.“

Für Uwe Schmidt ändert das alles nichts. „Vögel können nicht lesen. Sie wissen nichts von den Umzugsplänen, welche die Planungsbehörden für sie entworfen haben. Sie werden auf diese Pläne pfeifen. Und sterben.“ Laut Umweltbericht zum Bundesverkehrswegeplan ist die A 20 das umweltschädlichste von mehreren Hundert Bauprojekten.