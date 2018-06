Umweltschützer erheben Klage gegen die in Niedersachsen geplante Küstenautobahn A 20. In Schleswig-Holstein gibt es bereits Teile der geplanten Trasse, die durch Mecklenburg-Vorpommern weiter gen Osten führt. (DPA)

Hannover/Westerstede. Umweltschützer haben Klage gegen den ersten Teilabschnitt der geplanten A 20 in Niedersachsen beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erhoben. Das Ammerländer Teilstück der sogenannten Küstenautobahn zwischen Westerstede und Rastede soll circa 13,5 Kilometer lang werden und ist der erste von acht Abschnitten, die – bis Drochtersen an der Elbe – zusammen 120 Kilometer messen sollen.

„Die A 20 fördert den klimaschädlichsten Verkehrsträger überhaupt, die Straße, und ignoriert damit die nationalen und internationalen Klimaschutzziele in eklatanter Weise“, sagt Heiner Baumgarten, Vorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) Niedersachsen. Der Landesverband hat die Klage eingereicht und wird dabei vom Naturschutzbund Niedersachsen (Nabu) unterstützt. Eine Sprecherin bestätigte, dass dem Gericht auch Privatklagen gegen diesen Teilabschnitt vorliegen.

Beide Organisationen fordern seit Längerem umweltfreundlichere Alternativen wie Verbesserungen im Schienennetz, den Ausbau von Bundesstraßen und der parallel verlaufenden A 1 und A 7. Zudem solle die Fährverbindung an der Elbe zwischen Glückstadt und Wischhafen gestärkt werden. Die neue Autobahn mit ihrer Ost-West-Ausrichtung würde den deutschen Seehäfen schaden – die Fracht könnte auf der Straße an den Häfen vorbei transportiert werden.

„Unsere Vorschläge wurden ignoriert, obwohl damit eine landesweit bedeutende unzerschnittene Landschaft mit ihren zahlreichen nationalen und europäischen Schutzgebieten erhalten bliebe“, kritisiert Baumgarten. Holger Buschmann, Landeschef des Nabu Niedersachsen, hält „die Zerschneidung des alten und wertvollen Waldes bei Garnholt“ für „besonders gravierend“. Dort würden Fledermäuse durch den Straßenverkehr gefährdet. Susanne Grube, Vorsitzende des BUND Ammerland und aktiv im Schutz- und Klagefonds der A 20-Gegner, begrüßt es, dass die Planung nun vor Gericht überprüft wird, „zumal der geringe prognostizierte Verkehr den zu erwartenden Schaden an Natur und Klima nicht rechtfertigt“. Bisher sind Klagen nur gegen den ersten Teilabschnitt in Niedersachsen möglich.