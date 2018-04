Zwei Habichte wurden unter anderem vergiftet. (dpa)

Mit Giftködern hat ein Unbekannter im Landkreis Cloppenburg neun Greifvögel getötet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die verendeten Tiere sowie mehrere Köder in Form von präparierten Vögeln und Eiern am Samstag in einem Waldstück der Gemeinde Cappeln sichergestellt. Der Naturschutzverband Nabu in Niedersachsen sprach von einer schweren Umweltstraftat.

"Das ist ein krimineller Akt", sagte der Biologe Ludger Frye. "Die Mehrzahl der Greifvögel, die wir gefunden waren, lag zwei bis fünf Meter vom Köder entfernt." Seinen Angaben zufolge entdeckte er gemeinsam mit der Polizei Dutzende mit Gift bestrichene Ringeltauben, Hühnereier mit Injektionslöchern sowie präparierte Haustauben-, Fasanen-, Enten- und Hasen-Kadaver. Mit Blick auf den Zustand einiger Kadaver geht Frye davon aus, dass der Täter über einen längeren Zeitraum handelte. Die sichergestellten toten Tiere und Köder werden nun untersucht. (dpa)