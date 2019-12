Beobachtet eine wachsende Respektlosigkeit: Johann Kühme. (Polizeidirektion Oldenburg)

Herr Kühme, beim Grünen-Politiker Cem Özdemir ist kürzlich die Haustür mit einem Stein eingeworfen worden. Der Lüneburger Oberbürgermeister Ulrich Mädge hat Drohungen erhalten und anschließend gesagt, dass er jetzt morgens beim Verlassen des Hauses nach links und rechts schauen würde…

Johann Kühme: Und der Hamburger Innensenator saß kürzlich mit seinem Sohn im Auto und ist beworfen worden… Ja, die Liste ist lang und wird immer länger. Und das ist unerträglich, ganz unabhängig davon, ob die Gewalt von rechts oder von links kommt.

Was passiert da gerade?

Das ist eine Entwicklung, die zeigt, dass aus Sprache Hass entstehen kann, aus Hass Hetze und aus Hetze Gewalt.

Können Sie das etwas genauer ausführen?

Es hat sich in der Gesellschaft in den vergangenen Jahren etwas verändert durch die Möglichkeiten von Social Media und des Internets. Äußerungen und Wertungen werden in Sekundenschnelle verbreitet. Man kann auf diese Weise Menschen zu Hunderten und zu Tausenden beeinflussen. Physisch gesehen mögen diejenigen, die Gewalt ausüben, Einzeltäter sein. Tatsächlich aber haben sie im Netz ihre Gemeinschaft, ihren Rückhalt. Derjenige, der mit seiner Sprache den Ausgangspunkt setzt, muss nicht zwingend auch derjenige sein, der am Ende Gewalt ausübt, aber er trägt mit seinen Worten zur Gewalt bei.

Mehr zum Thema Hass und Hetze im Netz „Folgen für Betroffene stärker beachten“ Juristin Louisa Specht-Riemenschneider hält Beleidigungen im Netz für eine Verletzung des ... mehr »

Sie haben dieses Prinzip anhand von Sätzen, die AfD-Politiker gesagt haben, bei verschiedenen Anlässen erklärt und sind dafür von der AfD scharf kritisiert worden. Auch in Mails und in Internetforen sind Sie heftig angegangen worden. Man wirft Ihnen vor, Ihre Neutralitätspflicht verletzt zu haben.

Das sehe ich überhaupt nicht so. Als Beamter muss man selbstverständlich neutral sein. Das ist ein wichtiges Fundament der Gewaltenteilung. Was ich gemacht habe: Ich habe verschiedene Beispiele genannt, bei denen ich die Gefahr für die beschriebene Entwicklung sehe. Das hat nichts mit Parteinahme zu tun.

Sie haben unter anderem gesagt, dass Sie sich dafür schämen, ein Deutscher zu sein, wenn AfD-Politiker Muslima als „Kopftuchmädchen“ titulieren oder die Nazi-Zeit als „Vogelschiss“ in der 1000-jährigen Geschichte bezeichnen. Warum haben Sie diese Beispiele gewählt?

Weil sie so bezeichnend sind. Hier spricht der Bundestagsabgeordnete Gauland, also jemand in verantwortungsvoller Position. Er äußert sich zu der Zeit der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft. Er sollte wissen, dass jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird und angesichts unserer Geschichte auch gelegt werden muss. Deshalb sollte er sich bewusst sein, dass er mit seinen Aussagen keinen Raum für Missverständnisse und Interpretationsmöglichkeiten lassen darf.

Hat er aber getan, sagen Sie.

Herr Gauland hat gesagt: „Wir bekennen uns zu der Verantwortung für die zwölf Jahre zwischen 1933 und 1945“. Dazu sage ich: Herr Gauland, Sie haben recht, das sehe ich genauso. Wenn jedoch der nächste Satz mit einem „Aber“ beginnt, relativiert Herr Gauland damit die Aussage des ersten Satzes. Im Nachhinein zu sagen, es sei nicht so gemeint gewesen, funktioniert nicht. Denn wenn die Aussagen von Herrn Gauland in den Sozialen Medien und im Netz von unendlich vielen Begleitposts bestätigt werden, steigt die Gefahr, dass sich irgendjemand aufgefordert fühlt, zu handeln. Das ist wie bei einem Schneeballsystem: Da fängt etwas klein an, kommt ins Rollen, wird immer größer, und am Ende schlägt einer zu.

Welche Reaktionen haben Sie noch erhalten?

Die Bandbreite ging von Zustimmung bis Ablehnung. Anfangs war das Verhältnis 50:50, inzwischen überwiegt der Zuspruch. Es gab und gibt sachliche Kritik, aber auch Beleidigungen und Drohungen.

Wie gehen Sie damit um?

Sachliche Kritik nehme ich an, damit setze ich mich auseinander. Bei Beleidigungen und Drohungen stelle ich einen Strafantrag. Äußerungen von Menschen, die offensichtlich überhaupt keine Kenntnis von den Zusammenhängen haben, lese ich nur.

Zum Beispiel?

Wir können ja mal ein paar Beispiele durchgehen. (Kühme klappt einen Aktenordner auf, Anmerkung der Redaktion). Hier schreibt jemand: „Muss man als Polizeichef nicht auch mal Polizist gewesen sein, oder kann das jeder Kloputzer werden?“ Das ist unsachlich und dumm, ich bin seit 42 Jahren im Dienst. Oder: „Und so was ist Polizei-Chef? Armes Deutschland, sofort aus dem Amt.“ Das ist eine Rücktrittsforderung von vielen, aber damit kann ich leben.

Wo ist die Grenze?

Wenn ich öffentlich über das Thema rede, nenne ich tatsächliche Fälle, die zur Anzeige gekommen sind. Hier zum Beispiel: „Du Alt-68er gehörst erschossen.“ Klare Anzeige! Oder: „Ihr Drecks-Sozis werdet an Tag X alle am Rathaus hängen.“ Auch hier wurde Anzeige erstattet.

Wie sehr haben sich der Ton und die Umgangsformen in den vergangenen Jahren verändert?

Ich beobachte seit 15 bis 20 Jahren eine zunehmende Respektlosigkeit in Teilen der Gesellschaft gegenüber der Polizei.

Woran machen Sie das fest?

An dem, was die Kolleginnen und Kollegen auf der Straße erleben zum Beispiel.

Was berichten Ihre Beamten?

Sie werden beleidigt, sie werden angespuckt, es wird Widerstand geleistet. Das hat vor ein paar Jahren stark zugenommen. Auch hier spielen die Umgangsformen in Sozialen Medien eine Rolle, auch hier sind wir wieder beim Thema Sprache. Sie kann ganz viel auslösen.

Inwiefern?

Wenn ich, Johann Kühme, zu Ihnen sage „Ich weiß, wo Sie wohnen“, dann ist die Botschaft, die bei Ihnen vermutlich ankommt: Ach, schön, der will mich besuchen. Wenn aber ein Clan-Mitglied Nase an Nase vor einer Beamtin steht und sagt „Ich weiß, wo du wohnst“, dann bedeutet das etwas ganz anderes, obwohl die Worte exakt die gleichen sind.

Sie nennen das die erste Stufe. Was war die zweite?

Die zweite Stufe waren Beleidigungen und Gewalt gegen Feuerwehrleute und Rettungskräfte. Das muss man sich mal vorstellen: Da wollen Menschen ihren Job machen und helfen, und dann werden sie angepöbelt oder an der Ausführung ihrer Arbeit gehindert.

Wie kommt es dazu?

Es gibt für diese Entwicklung keine vernünftige Erklärung. Manchmal ist Alkohol im Spiel, manchmal wird das große Aggressionspotenzial einfach rausgelassen.

Und die dritte Stufe?

In den letzten Jahren hat es zunehmend immer mehr Drohungen und Beleidigungen gegeben – auch gegen Amts- und Mandatsträger, zum Beispiel Bürgermeister oder Abgeordnete. Diese Menschen nehmen – natürlich öffentlich – hauptberuflich oder ehrenamtlich ihre Verantwortung für demokratisch legitimierte Entscheidungen wahr. Unter den Leuten, die damit nicht einverstanden sind, gibt es einige, die ihren Unmut vor allem in den Sozialen Medien völlig ungehemmt äußern und dabei Hass und Hetze verbreiten.

Innenministerium und Polizei haben vor ein paar Monaten eine Kampagne gestartet, um Amts- und Mandatsträgern Hilfe für den Umgang mit Hass-Mails und Drohungen zu geben. Ihre ersten Erfahrungen?

Die Rückmeldungen, die wir erhalten haben, waren ausschließlich positiv. Es ist sehr wichtig, dass wir als Polizei sagen: Wir sind an eurer Seite! Die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Sommer war der erste furchtbare Höhepunkt. Dann folgte der Anschlag auf die Synagoge in Halle sowie die beiden Morde auf offener Straße beziehungsweise in einem Imbiss.

Das muss man sich einmal vor Augen führen: Nur weil eine Tür gehalten hat, ist nicht noch mehr geschehen. Ich sehe eine große Gefahr für unsere Gesellschaft. Wir können einpacken, wenn am Ende immer mehr Politiker und Ehrenamtliche sagen: Das alles muss ich mir nicht länger antun. Jetzt ist Schluss, ich höre mit meinem Engagement auf. Das ist dann schlussendlich auch eine Gefahr für unsere Demokratie.

Wie dick darf, wie dick sollte das Fell sein, wenn man ein öffentliches Amt antritt oder sich sichtbar engagiert?

Dafür gibt es keine allgemeingültige Formel. Es hängt davon ab, wie viel man glaubt, aushalten zu können. Es gibt Menschen, die sagen: Das berührt mich nicht. Aber sobald ein unangenehmes Gefühl da ist, sobald man sich unwohl fühlt, sagen wir als Polizei: Meldet euch bei uns! Dann beraten wir gemeinsam. Gibt es Gefahrensituationen? Wie verhalte ich mich in diesen Situationen?

Das heißt, man sollte sich eine gewisse Sensibilität bewahren?

Unbedingt, es bringt nichts, abzustumpfen. Man darf sich selbst auf keinen Fall überfordern, also denken, na ja, der Stress und der Ärger sind im Gehalt oder der Aufwandsentschädigung eingepreist. Da macht man sich unter Umständen etwas vor.

Sie beziehen sich bei öffentlichen Auftritten und in Reden häufig auf die Jahre zwischen 1933 und 1945. Woher kommt das?

Ich beschäftige mich seit meiner Konfirmation mit dem Thema Drittes Reich. Mir geht es vor allem um die Frage: Wie hat das Leben, der Alltag der Menschen, im Dritten Reich stattgefunden? Wie haben sich Menschen unter der Nazi-Herrschaft verhalten? Wie hätte ich mich selbst verhalten? Ich spüre persönlich zwar keine Schuld, aber sehr wohl eine ganz besondere Verantwortung. Ich bin der festen Überzeugung, alles dafür tun zu müssen, damit so etwas nie wieder passiert.

Werden Sie sich nach der heftigen Kritik in Zukunft genauer überlegen, was Sie öffentlich über wen sagen?

Nein. Ich habe eine ganz klare Haltung. Die habe ich über Jahrzehnte entwickelt. Dafür stehe ich und werde ich weiterhin stehen.

Das Gespräch führte Marc Hagedorn.

Zur Person

Johann Kühme (61) ist seit 1977 Polizeibeamter. Er ist im Osnabrücker Land groß geworden. Kühme ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seit 2013 ist er Polizeipräsident von Oldenburg.