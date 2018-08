Nach dem Unglück in Scheeßel ist die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Bremen derzeit gesperrt. (imago)

Wegen eines „Gefahrstoffaustritts“ aus einer angrenzenden Lackfabrik ist der Bahnhof Scheeßel (Landkreis Rotenburg) um 10.52 Uhr gesperrt worden, das bestätigt die Polizei in Rotenburg. Gegen 13 Uhr wurde die Bahnstrecke wieder freigegeben. Niemand sei verletzt worden. Der Bahnverkehr auf der Strecke Bremen-Hamburg war sicherheitshalber vorübergehend eingestellt beziehungsweise umgeleitet worden. Nach Angaben der Deutschen Bahn waren vier bis sechs Intercity-Züge betroffen.

Nach ersten Erkenntnissen sei es gegen 10.30 Uhr auf dem Gelände der Lackfabrik an der Westerveseder Straße zu dem folgenschweren Zwischenfall gekommen, sagt Polizeisprecher Heiner van der Werp: In einer Halle sei ein 180 Kilogramm schweres „Gebinde mit dem chemischen Stoff Ethylendiamin umgestürzt. „Dadurch kam es zu einer Reaktion mit der Luft in der Halle. Dabei entstanden Gase.“ Daraufhin habe die Betriebsleitung ihren Notfallplan abgespult und den Betrieb evakuiert. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Die Bevölkerung wurde über Rundfunk aufgefordert, sicherheitshalber Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr ist gegenwärtig noch damit beschäftigt, unter sogenanntem Vollschutz „und mit sehr großem Aufwand“, wie van der Werp sagt, die Betriebshalle zu reinigen und zu dekontaminieren.

Ethylendiamin ist laut Sicherheitsdatenblatt unter Dampf entzündbar, kann beim Einatmen Allergien, asthmaartigen Symptome oder Atemwegsbeschwerden verursachen. Bei Kontakt kann die Chemikalie schwere Hautverätzungen und Augenschäden hervorrufen.

Unterdessen berichten Reisende, die auf dem Bahnhof Rotenburg gestrandet sind, dass sie keinerlei Information von der von der Bahn bekämen. Martin Stock und seine Frau aus Bremen sind auf dem Weg sind auf dem Weg nach Timmendorf. Nachdem sie um kurz nach 10.30 Uhr in den Metronom nach Hamburg gestiegen waren, endete die Fahrt eine halbe Stunde später in Rotenburg: „Den Anschluss-IC in Hamburg-Harburg verpassen wir“, sagt Stock, „von den Ersatzbussen, die die vor einer Stunde angekündigt wurden, ist auch nichts zu sehen. Hier stehen bestimmt 150 Leute.“ (jr)

++ Diese Meldung wurde um 13.34 Uhr aktualisiert. ++