Oktober stillgelegt. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt, das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) überprüft die EU-Zulassung des Betriebes. Dazu werde auch eine Anhörung vorbereitet, so eine Laves- Sprecherin.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zum Teil namentlich noch nicht bekannte Mitarbeiter des Schlachthofes wegen des Verdachts möglicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Am Mittwoch wurde die Firma durchsucht. Beim Landkreis wartet man auf Informationen von der Staatsanwaltschaft, um zu klären, wohin das Fleisch geliefert wurde. In enger Abstimmung zwischen Ermittlungsbehörde und Veterinärbehörden werden die Informationen ausgewertet, um herauszufinden, was mit dem Fleisch passiert ist. Unklar ist noch, ob tote Tiere der Lebensmittelkette zugeführt wurden und wie die Lieferwege waren.

Weitere Maßnahmen

Derzeit liegen auch dem niedersächsischen Landwirtschaftsministerium keine Erkenntnisse darüber vor, wie eine Sprecherin mitteilte. Generell darf das Fleisch eines Tieres nicht mehr verarbeitet werden, wenn „sich das Tier in einem Zustand befindet, der die Gesundheit von Mensch oder Tier beeinträchtigen kann“, sagte die Sprecherin. Das wäre etwa bei einer Blutvergiftung der Fall. Auch wenn das lebendige Tier vor dem Schlachten nicht untersucht wurde, ist das Fleisch laut Ministerium per se als genussuntauglich zu erklären. Zum jetzigen Zeitpunkt könne aber nicht gesagt werden, ob das Fleisch gesundheitsgefährdend sei. Das Agrarministerium ziehe in Erwägung, weitere Maßnahmen zu ergreifen, je nachdem welche Erkenntnisse die laufenden Ermittlungen bringen. Eine Maßnahme könnte sein, zusätzlich zu den Amtstierärzten Veterinärassistenten zu den Schlachthöfen im Land zu schicken.

Aktivisten der Organisation „Soko Tierschutz“ hatten mit heimlichen Filmaufnahmen die Zustände in dem Schlachthof dokumentiert und das Agrarministerium informiert, das daraufhin Strafanzeige erstattete. Nach Angaben der Tierschützer wurden Rinder teils mit einer Art Seilwinde vom Transporter gezerrt, mit Elektroschockern gequält und geprügelt.