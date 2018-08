Feuerwehr löscht Brand und wäscht Friseurkundin die Haare aus

Ungewöhnlicher Einsatz

Julian Stratenschulte und Sebastian kelm

Stuhr. Einsatzort an der Proppstraße in Groß Mackenstedt: Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum löschten die Einsatzkräfte am Mittwoch nicht nur ein Feuer, sondern wuschen auch einer Friseurkundin die Haare aus. „Ich habe mir gerade Strähnchen machen lassen, als der Feueralarm losging“, berichtete die Kundin der Fernsehnachrichtenagentur Nonstop news.