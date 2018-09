Besucher konnten miterleben, wie aus dem menschlichen Körper eine Leinwand wurde. Ziel der sogenannten Camouflage-Kunst ist, dass das Model mit der Umgebung verschmilzt und nicht mehr zu erkennen ist. In diesem Sommer hat Düsterwald bereits im Zoo Hannover ein Model in das Flamingo-Gehege integriert und eine junge Frau als Riesenschlange getarnt. Für sein Projekt hat er auch Kontakt zu anderen Tierparks in ganz Deutschland aufgenommen. Am Sonnabend, den 22. September, ist eine Aktion im Vogelpark Walsrode mit Ara-Papageien geplant. Die Fotografien der Begegnungen zwischen Bodypainting und exotischen Tieren sollen in einem Kalender veröffentlicht werden.