Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, besuchte den Winterwieser Wasserlauf des Zellerfelder Kunstgrabens. (dpa)

Bis zum Hals steht ihm das Wasser nicht, aber bis zu den Oberschenkeln reicht es schon. Mit überlangen Gummistiefeln, Helm und Grubenlampe stapft Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) durch den Winterwieser Wasserlauf. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde dieser in mühseliger Kleinstarbeit mit Schlägel und Eisen aufgefahren; er ist die unterirdische Fortsetzung des Zellerfelder Kunstgrabens, der einst die Wasserräder zur Versorgung der Bergwerke im Oberharz gespeist hatte.

Draußen ist es schwülwarm, unter Tage herrschen kühle sechs Grad Celsius. Der Untergrund ist mal steinig, mal schlammig, die geringe Deckenhöhe zwingt den Regierungschef so manches Mal in die Knie. Hobbywanderer Weil meistert die 300 Meter im holprigen Dunkel ohne Malessen. „Jede Pressekonferenz ist anstrengender“, stichelt er gegen die ihn begleitenden Journalisten. „Das war die schönste Kneipp-Tour, die ich je erlebt habe.“

Zurück im Tageslicht ist der Ministerpräsident voll des Lobes über dieses spektakuläre Denkmal der Wirtschaftsgeschichte des Mittelgebirges. Hier vor den Toren von Clausthal-Zellerfeld startet der Ministerpräsident am Mittwoch seine traditionelle Sommerreise, die in diesem Jahr ganz im Zeichen des Tourismus steht und über den Strand in Harlesiel auch zum Park der Gärten in Bad Zwischenahn führt.

Für ganz normale Urlauber und Ausflügler ist der Abstieg in den 2017 sanierten Wasserlauf versperrt; viele andere Zeugen der Bergbau-Ära locken aber zahlreiche Besucher an. „Es ist das Spannungsfeld zwischen Kultur und Natur, das uns ausmacht“, sagt Gerhard Lenz, Leiter der Stiftung Welterbe im Harz. „Nur für Natur können Sie auch in den Bayrischen Wald fahren.“

2000 Objekte umfasst das Unesco-Weltkulturerbe hier, vom Erzbergwerk Rammelsberg bis eben zur Oberharzer Wasserwirtschaft mit ihren Gräben, Pumpen und Speicherteichen. 50 Bergwerke bezogen so über Jahrhunderte ihre Energie in Form von Wasser. „Mach Dir den Feind zum Freund“, zitiert der Welterbe-Chef das Motto der Bergleute, mit Blick auf das von ihnen eigentlich gefürchtete Nass.

Regierungschef zum Spargelessen eingeladen

Seine Worte bezieht Lenz natürlich nicht auf seinen prominenten Besucher. Passen würden sie dennoch. Vor einem halben Jahr schmiedete der SPD-Landeschef zügig und effektiv ein Bündnis mit der über etliche Jahre in großer Abneigung verbundenen CDU. Eine Liebesheirat war es nicht, aber die Annäherung schreitet trotz kleinerer Scharmützel zwischen Rot und Schwarz etwa im Polizeirecht oder bei der Weideprämie voran.

„Ich bin sehr zufrieden mit unseren ersten Monaten“, sagt Weil im Gespräch mit dem WESER-KURIER. „Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Die Stimmung ist gut.“ Offenbar so gut, dass CDU-Chef und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann den Regierungschef sogar zum traditionellen Spargelessen seiner Partei einlud.

Weil sagte allerdings freundlich mit Verweis auf andere Termine ab; er wäre am Dienstagabend im Schloss Oelber bei Baddeckenstedt allerdings auch der einzige Genosse gewesen. Zum Sommerempfang der SPD-Landtagsfraktion in gut zwei Wochen werden – anders als in den Jahren zuvor – auch zahlreiche CDU-Gäste erwartet.

Mehr Sorgen als die kleinen Reibereien innerhalb der Koalition scheinen dem Ministerpräsidenten derzeit die chaotischen Verhältnisse im Rathaus von Hannover zu machen. Zwischen 2006 und 2013 hatte Weil hier als Oberbürgermeister residiert; sein SPD-Nachfolger Stefan Schostok sieht sich Vorwürfen der Günstlingswirtschaft und der fehlerhaften Personalführung ausgesetzt.

Schostoks Büroleiter bezieht seit 2015 eine üppige Zulage von rund 15.000 Euro jährlich. Als „pauschale Vergütung geleisteter Mehrarbeit“ ist das Geld geflossen, obwohl hohe Beamte mit B-Besoldung eigentlich keine Überstunden bezahlt bekommen dürfen. Die Kommunalaufsicht im SPD-geführten Innenministerium hat sich eingeschaltet.

Weil wimmelt da doch lieber alle Fragen zu dem unappetitlichen Thema ab. „Als ich Oberbürgermeister war, habe ich es immer gehasst, wenn sich Landespolitiker zu Hannover geäußert haben“, erzählt der Ministerpräsident. Warum also sollte er jetzt etwas dazu sagen. Und das Ex-Stadtoberhaupt verweist auf seinen eigenen Vorgänger: „Herbert Schmalstieg hat mir in die Hand versprochen, dass er sich nicht einmischen wird. Daran hat er sich immer gehalten.“ Und genau das werde er selbst ebenso machen“.

Ohne Zögern in die Achterbahn

Die Landeshauptstadt scheint also weit weg zu sein. Er freue sich auf neue interessante Einblicke auf dieser Sommerreise, sagt der Regierungschef, als er in den großen Tour-Bus steigt. Auch als ständig umherfahrender Ministerpräsident kenne er längst noch nicht alle Orte. „Niedersachsen ist ein großes Land. Da kann man noch viele Jahre jeden Tag eine Überraschung erleben.“

Dabei möge man seinen Drei-Tages-Trip freilich nicht mit einem echten Kurz-Urlaub verwechseln, mahnt Weil mit einem Lächeln mögliche Neider. „Ich bin ja nicht ganz allein unterwegs.“ An jeder Station warteten viele Menschen, es erwarte ihn also auch sehr viel Kommunikation. „Am kommenden Wochenende werde ich ein bisschen geschafft sein.“

Im Heide-Park Soltau, dem zweiten Anlaufpunkt der Reise, lebt der Regierungschef aber erst mal noch richtig auf. Ohne Zögern steigt er in die Achterbahn „Desert Race“, die in nur 2,4 Sekunden von Null auf 100 beschleunigt. Auch den „Flug der Dämonen“ mit seinen Drehloopings genießt Weil sichtlich. „Ich glaube, hier bleiben wir“, ruft er seinem Tross zu. „Scream“, die senkrecht in die Tiefe stürzende Gondel, erspart er sich dagegen. Assoziationen vom „freien Fall“ müssen an diesem Tag nicht mehr sein.