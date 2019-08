Ein Unwetter hat am Mittwochabend in Delmenhorst und Umgebung einen Dauereinsatz der Feuerwehr ausgelöst. (Nord-West-Media-TV/dpa)

Schwere Unwetter haben am Mittwochabend zu Schäden und Einschränkungen im Straßen- und Bahnverkehr geführt. Auch in Bremen standen nach Angaben der Polizei wegen großer Regenmengen einige Keller unter Wasser. Weitere besondere Vorkommnisse meldeten Feuerwehr und Polizei zunächst nicht.

In Delmenhorst und Umgebung hatte der Starkregen einen Dauereinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Rettungskräfte mussten zu mehr als 100 Einsätzen ausrücken, teilte die Großleitstelle Oldenburg am Abend mit. Bis Mitternacht zählte die Feuerwehr 204 vollgelaufene Keller und Wohnungen. Wassermassen behinderten zudem dem Verkehr.

300 Feuerwehr-Einsätze in Hamburg

Bereits am Dienstag hatte ein Unwetter Straßen und Keller in Hamburg unter Wasser gesetzt. Bei Gewitter, Platzregen, Hagel und Windböen zwischen 80 und 100 Stundenkilometern war die Hamburger Feuerwehr am Abend im Dauereinsatz. Nach eigenen Angaben vom Mittwoch zählte die Feuerwehr rund 300 Einsätze, die teils bis in die frühen Morgenstunden dauerten.

So musste vor allem im Norden der Stadt Wasser aus Kellern, Wohnungen und Straßenunterführungen gepumpt oder herabgefallene Äste von Gleisen, Autos und Gebäuden entfernt werden. Kurzzeitig seien auch Gleise und Fahrbahnen gesperrt worden. An einer Messstelle seien innerhalb einer Stunde 39 Liter Regen registriert worden. Verletzt worden sei bei dem Unwetter niemand.

Unfall auf der A7

Bei Neumünster führte ein Platzregen auf der Autobahn 7 zu einem Unfall mit drei Autos. Zuerst habe ein Autofahrer auf der nassen Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei anschließend in eine Leitplanke geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Eine hinter ihm fahrende Frau stoppte ihr Auto auf dem Standstreifen, um zu helfen. Ein weiteres Auto kam aufgrund der schwierigen Bedingungen ins Schlingern und krachte in das Auto der Frau. Alle drei Fahrer wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Brand nach Blitzeinschlägen in Mecklenburg-Vorpommern

Nach Blitzeinschlägen im Norden Mecklenburg-Vorpommerns haben Feuerwehrleute Brände in zwei Häusern gelöscht. In Bresegard im Landkreis Ludwigslust-Parchim fing am frühen Abend der Dachstuhl eines reetgedeckten Bauernhauses Feuer, wie die Polizei mitteilte. 46 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Gebäude übergriff. Das leerstehende Fachwerkhaus sei bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Der Schaden wird auf 130 000 Euro geschätzt.

In einem Einfamilienhaus in Laage im Landkreis Rostock löschten Feuerwehrleute am späten Abend einen Dachstuhl. Zwei Bewohner blieben unverletzt, ein dritter kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Das Haus sei vorerst nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden belaufe sich auf 20 000 Euro, teilte die Polizei mit.

In Schwerin traf der Blitz den Dachstuhl einer Doppelhaushälfte und beschädigte ihn. Ein Brand sei nach Angaben der Polizei aber nicht ausgebrochen. Menschen befanden sich nicht im Haus.

Schlammlawine in Thüringen

Eine Schlammlawine hat sich am Mittwochnachmittag infolge eines Unwetters durch das Dorf Gumperda nahe Jena ergossen. Nach Angaben der Feuerwehr flossen Teile von Feldern einer Hanglage durch den Ort. Die Straße stand im Dorf rund 20 Zentimeter, stellenweise sogar bis zu einem halben Meter unter Wasser und Schlamm. Die Feuerwehr beseitigte den Schlamm mit schwerem Gerät und rund 20 Einsatzkräften. Auch einige vollgelaufene Keller mussten ausgepumpt werden. Ein Sprecher sagte, bei schweren Regenfällen sei in dem Ort schon mehrfach zu ähnlichen Schlammlawinen gekommen. (par/dpa)