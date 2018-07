Bäume stürzen auf Gleise und Häuser

Unwetter über Landkreis Verden legt Zugverkehr lahm

Christian Butt

Am Samstagnachmittag hat ein kräftiges Unwetter für Einschränkungen im Bahnverkehr und Schäden an mehreren Wohnhäusern gesorgt. Die Aufräumarbeiten dauern voraussichtlich bis in die Abendstunden.