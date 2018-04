Feuerwehr im Einsatz gegen die Regenmassen in Kellern in Aachen. (dpa)

In der Nacht zum Montag sind Gewitter und örtlich Unwetter über Teile Deutschlands gezogen. Zu hunderten Einsätzen der Feuerwehr kam es in der Eifel und am Niederrhein, aber auch in Niedersachsen rückte die Feuerwehr wegen Bränden nach Blitzeinschlägen aus.

Im emsländischen Haren verursachte ein Blitz einen Schwelbrand in einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, verletzt wurde niemand. Auch in Aurich schlug in einem Gebäude ein Blitz ein. Im Dachstuhl entwickelte sich ein kleinerer Brand, der von den Einsatzkräften gelöscht wurde. In dem Gebäude hielt sich niemand auf. Besonders der Westen Niedersachsens war von starkem Regen und Hagel betroffen, die Sturmböen erreichten Geschwindigkeiten von bis zu 75 Kilometern pro Stunde.

Starkregen am Montag im Norden

In der Eifel und am Niederrhein war das Gewitter deutlich schlimmer. In Aachen wurden Einsatzkräfte zu überschwemmten Straßen, vollgelaufenen Kellern und von Hagel und Wind beschädigten Dächern gerufen, wie ein Polizeisprecher sagte. Über 300 Notrufe seien in gut einer Stunde alleine in der Leitstelle der Aachener Polizei eingegangen. In Stolberg bei Aachen musste der Europa-Tunnel gesperrt werden. "Da steht komplett das Wasser drin", sagte der Sprecher.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor vor schweren Gewittern in Rheinland-Pfalz, Saarland und Teilen Nordrhein-Westfalens gewarnt. Im Saarland sei man "glimpflich" davongekommen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen. Bis dahin sei der größte gemeldete Schaden ein umgestürzter Baum im Kreis Merzig-Wadern gewesen.

Für den 1. Mai meldet der DWD frischen Wind im Norden. Für den Montag warnt der Dienst vor Starkregen im Norden. (dpa)