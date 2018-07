In Niedersachsen haben Unwetter große Schäden angerichtet. (Christian Butt)

Bäume auf Häusern, Bahngleisen und Straßen - am Samstagnachmittag ist ein kräftiges Unwetter über den Landkreis Verden hinweg gezogen und hat in Daverden bei Langwedel eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Mehrere Feuerwehren sind derzeit dabei, die Schäden zu beheben.

Auch die Bahnstrecke zwischen Bremen und Hannover ist betroffen. Auf einer Länge von etwa einem Kilometer knickten mehrere Bäume um und stürzten auf Hochspannungsleitungen und Gleise. Die Leitungen hielten der Belastung teilweise nicht stand und rissen hinab. Die wichtige Bahnstrecke blieb für zwei Stunden komplett gesperrt. Aktuell können Züge eingleisig passieren, die Arbeiten an den Leitungen dauern an. "Dadurch wurden auch zwei Masten beschädigt", sagte ein Bahnsprecher in Berlin. Die Fernzüge wurden über Rotenburg umgeleitet. Regionalbahnen fielen aus. Busse brachten Reisende von Bremen nach Verden. Die Nordwestbahn, die ebenfalls Regionalzüge auf der Strecke betreibt, fiel zwischen Verden und Etelsen aus. Die Bahnen würden an den Bahnhöfen wieder zurückfahren, sagte ein Sprecherin.

Regen brachte nur kurze Abkühlung

Auch zwischen Bremen und Hamburg-Harburg kam es zu Behinderungen. Mehrere Bäume blockierten rund um Buchholz die Gleise. Der Regen brachte im Nordwesten nur kurze Abkühlung. Eine Ende der Hitze ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes noch nicht in Sicht. Auf der Strecke zwischen Bremen und Hamburg-Harburg musste die Bahn Fernzüge weiträumig über Hannover und Hamm umleiten. Die Sperrung sollte nach Angaben eines Bahnsprechers bis in den Abend dauern, weil Bäume weggeräumt und Oberleitungen überprüft werden müssten.

Mehrere Bäume stürzten zudem auf Wohnhäuser und beschädigten deren Dächer. Nach Schätzungen der Feuerwehr sind die Einsatzkräfte noch bis in den frühen Abend mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Vorabinformation vor möglichen weiteren Unwettern mit Starkregen, Sturmböen und Hagel in Niedersachsen und Bremen bis 20 Uhr veröffentlicht. Ab dem Nachmittag war es in Niedersachsen und Bremen zu Unwettern mit heftigen Güssen und Hagel gekommen. Der Regen brachte jedoch nur vorübergehend Erfrischung. Nachts sollten die Temperaturen zwar bei 17 Grad liegen.

Am Sonntag werden aber voraussichtlich wieder um die 30 Grad erreicht, am Montag und Dienstag sollen die Höchstwerte sogar auf 32 bis 35 Grad steigen. Erst ab Mitte der Woche kann das Wetter etwas unbeständiger werden und Regen bringen.