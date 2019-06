In vielen Regionen Nordeutschlands wird am Samstag mit Starkregen gerechnet. (Symbolbild) (Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa)

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Samstagmorgen vor extremen Gewittern in weiten Teilen Norddeutschlands gewarnt. Inzwischen sind die Warnungen - darunter für Hamburg sowie für die Regionen zwischen Hannover und Uelzen - größtenteils aufgehoben. In Bremen gab es von Anfang an lediglich eine Vorabinformation, dass es Hagel, Gewitter sowie Sturmböen geben könne. Eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes bestand nicht.

Lediglich im Bereich Schleswig-Holstein warnt der Wetterdienst nach wie vor Unwettern samt schwerer Gewitter- und Hagelschauer. Im gesamten Gebiet herrsche eine "Wetterlage mit hohem Unwetterpotential", so der DWD. Die Warnung gilt zunächst bis Samstag, 13.30 Uhr. (dpa/lno/var)

++ Diese Meldung wurde um 12.54 Uhr aktualisiert. ++