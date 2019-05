Der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen - hier der ZOB Brinkum - will noch smarter und digitaler werden. (Janina Rahn)

Super Idee, und die Zahlen sprechen ja auch für sich: Mehr und mehr digitale Angebote im öffentlichen Personennahverkehr machen Bus- und Bahnfahren nicht nur komfortabler, sondern auch sicherer. Wer beim Fahrkartenkauf ganz in Ruhe auf dem eigenen Display daddelt, verirrt sich vielleicht nicht so leicht im Tarifdschungel.

Ganz nebenbei verhilft die Möglichkeit, sein Reisemanagement am Smartphone zu erledigen, Bus- und Bahnfahren zu einem Imageschub. Anschlussverbindungen in anderen Verkehrsverbünden zu finden, in nur einer Anbieter-App die Fahrt von Augustfehn bis nach München zu planen und – später mal, irgendwann – sogar alle Tickets nebenbei buchen zu können: Das ist ziemlich cool. Beim Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen ist man da auf dem richtigen Weg.

Wichtiger als digitale Vielfalt und attraktive Haltestellen ist aber eine ausgesprochen analoge Eigenschaft, die Bussen und Bahnen mitunter abgeht: Ihr Erscheinen zum geplanten Zeitpunkt. Das wissen nicht nur Senioren zu schätzen, die eine Dauerkarte, aber keine Lust haben, die Wartezeit mit Daddeln zu verbringen.