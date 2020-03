Nachdem das niedersächsische Kultusministerium beschlossen hat, die Schulen im Land ab Montag zu schließen, reagieren nun auch die Landkreise im Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen (VBN) und setzen die Fahrten der Schulbusse, die gleichzeitig auch Linienbusse sind, im Verbundgebiet aus. Damit gilt auf diesen Linien der Ferienfahrplan, nachdem die Busse ohnehin nicht fahren. „Davon ausgenommen sind Buslinien im Kreis Osterholz. Dort werden die Busse am Montag regulär fahren“, sagt Eckhard Spliethoff, Sprecher des VBN. „Dadurch haben Berufstätige die Möglichkeit, sich von A nach B zu bewegen, um etwa Organisatorisches zu Regeln.“ Ob die Busse auch darüber hinaus unterwegs sind, werde am kommenden Montag entschieden.

Einige Ortschaften werden ausschließlich von Linienbussen im Schulverkehr bedient. Durch die Entscheidung der Kreise, den Betrieb des Schulverkehrs einzustellen, sind die betroffenen Orte bis auf Weiteres, wie in den Schulferien auch, nicht an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen.

Wie schnell die Ausfälle etwa in der Fahrplaner-App des VBN zu sehen sind, hänge davon ab, wie schnell die Verkehrsunternehmen die aktualisierten Fahrplandaten an den Verkehrsverbund übermitteln. „Wir werden in jeden Fall Hinweise auf die Veränderungen in der App platzieren, für den Fall, dass die Verkehrsunternehmen die aktualisierten Daten nicht schnell genug an uns übermitteln. So sind die Fahrgäste in jedem Fall informiert“, sagt Spliethoff.