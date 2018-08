In Vechta findet bis zum kommenden Dienstag mit dem Stoppelmarkt eines der größten Volksfeste in der Region statt. (Ingo Wagner / dpa)

In Vechta beginnt am heutigen Donnerstag die fünfte Jahreszeit, und sie erstreckt sich über sechs Tage: Bis Dienstag, 21. August, geht in der Kreisstadt mit dem Stoppelmarkt eines der größten Volksfeste im Nordwesten über die Bühne.

Den Auftakt der 720. Ausgabe des Marktes bildet am Donnerstagnachmittag ab 16.30 Uhr ein Festumzug mit Motivwagen, Musikkapellen und Fußgruppen. Der Umzug bewegt sich vom Stadtzentrum zum rund 160.000 Quadratmeter großen Marktgelände. "Karnevalsatmosphäre in Vechta" wird das Spektakel angekündigt.

Bieranstich mit Altmaier

Gegen 18.30 Uhr wird Vechtas Bürgermeister Helmut Gels (CDU) den Stoppelmarkt dann am Amtsmannsbult offiziell eröffnen. Dort wurde früher das Marktgericht abgehalten.

Zum traditionellen Bieranstich gegen 21 Uhr hat sich nach Angaben der Stadt Vechta Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) angekündigt.

Die Veranstalter erwarten während des sechstägigen Volksfestes mehrere Hunderttausend Besucher aus der Region. Sie können sich in 24 Fahrgeschäften und Karussells sowie in 20 Festzelten vergnügen.

Gottesdienst und Viehmarkt

Am Sonntag, 18. August, hält der Circus- und Schaustellerpfarrer Sascha Ellinghaus ab zehn Uhr einen Gottesdienst im Niedersachsenzelt ab. Montag, 20. August, steht im Zeichen des traditionellen Pferde- und Viehmarktes, der um 7 Uhr morgens beginnt. Hier werden Geschäfte noch per Handschlag besiegelt.

Der letzte Markttag am Dienstag, 21. August, ist Familientag mit ermäßigten Preisen. Um 22 Uhr endet der 720. Stoppelmarkt mit einem großen Feuerwerk.

Am Marktgelände stehen nach Angaben der Veranstalter rund 30.000 Parkplätze zur Verfügung. Aus Richtung Bremen / Oldenburg können Besucher zudem mit der Nordwestbahn zum Stoppelmarkt fahren. "Diese Züge halten mitten auf dem Marktgelände."

Lange Historie

Der Stoppelmarkt kann auf eine lange Historie zurückblicken. Im Jahr 1298 wurde er erstmals erwähnt, allerdings noch nicht unter diesem Namen. Früher wurde der Markt in den Straßen Vechtas innerhalb der Festungsmauern abgehalten. 1577 wütete in Vechta die Pest, und der Markt musste deshalb nach außerhalb auf ein freies Feld umziehen. Da auf diesem Feld noch die Stoppelreste der letzten Ernte waren, hieß der Markt fortan Stoppelmarkt.