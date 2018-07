Deichbrand – das war's für dieses Mal. Was an Schlafsäcken, Zelten und Isomatten zurückblieb las ein Verein aus Hamburg auf – für die Obdachlosenhilfe. (Mohssen Assanimoghaddam/DPA)

Nordholz. "Die Stimmung ist super, wie schon die ganze Zeit", sagte ein Sprecher des Deichbrand-Festivals in Wanhöden bie Nordholz im Kreis Cuxhaven am Sonntag, dem vierten und letzten Festivaltag. Die Polizei bezeichnete das Festival mit rund 60 000 Zuschauern als harmonisch. "Der Abreiseverkehr läuft – und läuft gut", sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen.

Das vor 14 Jahren gegründete Festival wurde zum zehnten Mal auf dem Gelände in der Nähe des 300-Einwohner-Dorfes Wanhöden veranstaltet. Es ist ständig gewachsen. Für die kommenden zehn Jahre ist Deichbrand gesichert. Marcus Itjen, Bürgermeister der Gemeinde Wurster Nordseeküste, sowie Marc Engelke und Daniel Schneider vom Veranstalter hatten kurz vor Festivalbeginn einen Vertrag unterzeichnet, der Deichbrand bis 2027 in Wanhöden sichert.

Die Polizei war mit einer Festival-Wache auf dem Gelände, wo auch Anzeigen aufgenommen wurden. Es habe rund 110 festivaltypische Delikte wie Diebstähle oder Betäubungsmittel-Delikte gegeben, sagte der Sprecher. Campen ohne Strom kommt für viele Musikfans nicht mehr in Frage. Ein "Comfort Village" werde sehr gut angenommen, hieß es von den Veranstaltern. Wie der Aldi-Markt, der neu auf dem Gelände war.

Der Hamburger Verein Hanseatic Help hat am Montag zurückgelassene Schlafsäcke, Isomatten und Zelte auf dem Festivalgelände eingesammelt, die unter anderem der Obdachlosenhilfe zugutekommen sollen. "Wir haben die 1000er-Marke geschafft", schätzte Vorstandsmitglied Benjamin Höper-Riesen am Nachmittag.