Die Polizei darf im öffentlichen Raum nicht überall mitfilmen. (dpa)

Die Polizei Hannover plant, 48 Überwachungskameras den Verkehrsbe­hörden zu überlassen. Datenschützer vermuten dahinter einen geschickten Schachzug. Denn die polizeiliche Nutzung der Verkehrskameras ist in Niedersachsen verboten. Das niedersächsische Innenministerium will sich zu der Überlassung der Kameras nicht äußern.

Die Landesdatenschutzbeauftragte Barbara Thiel kritisiert den Deal und fordert die Landesregierung auf, endlich eine vernünftige Rechtsgrundlage für die Videoüberwachung durch eine Novellierung des Polizeigesetzes zu schaffen. Thiel: „Die derzeitige Regelung ist zu unbestimmt und daher verfassungswidrig.“ Die Polizei Hannover betreibt nach eigenen Angaben insgesamt 78 Überwachungskameras, 48 davon sollen an die Landesverkehrsbehörde, an die Region und die Stadt Hannover abgetreten werden. Hintergrund ist offenbar ein Gerichtsverfahren über die Zulässigkeit dieser Polizeikameras im Großraum Hannover.

Warnung der Datenschützer

Datenschützer warnen davor, dass es sich nur um eine formale Überlassung handeln könnte. Die Polizei indes betont, dass die fraglichen Kameras ausschließlich der Verkehrslenkung dienen – und das sei ohnehin nicht Aufgabe der Polizei. „Das Bundesverfassungsgericht hat 2009 entschieden, dass nach dem heutigen Stand der Technik aus Übersichtsaufnahmen ohne Weiteres Einzelpersonen identifiziert werden können, sodass ein Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung anzunehmen ist“, erklärt die Landesdatenschutzbeauftragte.

2011 stellte das Verwaltungsgericht Hannover fest, dass es für die Nutzung der Verkehrsüberwachungskameras durch die Polizei in Hannover keine ausreichende Rechtsgrundlage gibt. 2016 verlangten die Richter die Abschaltung. Bislang aber wurde nach Angaben der Polizei nur eine Kamera auf dem Messegelände abgedeckt.

Die niedersächsische Polizei sieht in der Videoüberwachung des öffentlichen Raums ein „geeignetes Mittel zur Unterstützung der Gefahrenabwehr und auch zur Aufklärung von bereits erfolgten Straftaten“. Wieweit die Überwachung aber gehen darf, ­darüber sind die Meinungen geteilt. „Die Frage ist, wofür die Kameras genutzt werden“, erklärt die Sprecherin im Innenministerium, Svenja Mischel. Die Frage ist aber auch, wo die Kameras eingesetzt ­werden. An Kriminalitätsschwerpunkten wie beispielsweise dem Hauptbahnhof hat die Polizei kein Problem, den Einsatz zu ­begründen. Insgesamt will die Polizei Hannover 22 der 78 Kameras dauerhaft weiterbetreiben. Sieben Kameras sollen nur zeitweise eingeschaltet werden, zum Beispiel bei Fußballspielen am Stadion oder während des Maschseefestes am dortigen Ufer. „Ein Weiterbetrieb der 48 angebotenen Kameras durch die Polizei wird nicht erfolgen“, betont Polizeisprecher Thorsten Schiewe und verweist auf das überarbeitete Videokonzept der Polizei Hannover. Allerdings räumt er ein, dass die Polizei im Einzelfall die Bildübertragung beantragen kann.

Polizeigesetz lässt auf sich warten

Datenschützer wie beispielsweise die Initiative freiheitsfoo.de davon aus, dass die Polizei die fraglichen Kameras nach der Novellierung des Polizeigesetzes wieder zurücknehmen wird. Sprecher Michael Ebeling: „Die Große Koalition plant eine massive Ausweitung der Videoüberwachung im öffentlichen Raum.“ Das neue Gesetz werde der Polizei erlauben, praktisch überall in der Öffentlichkeit Bilder aufzuzeichnen und zu speichern. Eigentlich hätte das neue Polizeigesetz schon lange beschlossen sein sollen. Durch die vorgezogene Neuwahl in Niedersachsen aber blieb es in der Schublade liegen.

Die neue Große Koalition bekennt sich zur Videoüberwachung. Im Koalitionsvertrag heißt es: „SPD und CDU streben die gezielte Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten an. Die intelligente Videoüberwachung (Gesichtserkennung) kann eine Weiterentwicklung darstellen.“ Zum aktuellen Gesetzesentwurf will sich das Innenministerium inhaltlich nicht äußern. Sprecherin Mischel verspricht aber: „Die Novelle wird im Laufe des Jahres in den Landtag eingebracht.“

Es ist bekannt, dass Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) eine Ausweitung der Videoüberwachung in Niedersachsen anstrebt. „Die Daten der Bürger müssen dabei natürlich ausreichend geschützt werden“, beruhigt er. Daran hat offenbar die FDP im Landtag so ihre Zweifel. Sie war die einzige Partei, die im vergangenen Jahr nachfragte, auf welcher Rechtsgrundlage der massive Einsatz von Überwachungskameras beim Tag der Niedersachsen in Wolfsburg erfolgte.