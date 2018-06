Lebensmittelkontrolleure haben Spuren des Insektengifts Fipronil in Eiern gefunden. (dpa)

Tausende mit dem Insektengift Fipronil belastete Eier aus den Niederlanden sind bereits vor Wochen über eine Packstelle in Vechta in den Handel nach Deutschland gelangt. Die Kontrollbehörden der sechs betroffenen Bundesländer überwachen aktuell die Rücknahme aus den Regalen. Das niedersächsische Landwirtschaftsministerium warnte die Verbraucher erst am Freitag vor den Produkten. Der Printcode der betroffenen Eier wurde am Dienstag veröffentlicht, nachdem eine zweite unabhängige Untersuchung stattgefunden hatte. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hat den neuerlichen Fipronil-Skandal offenbar zunächst unterschätzt.

Insgesamt 99.200 mit Fipronil belastete Eier waren zwischen dem 17. Mai und dem 4. Juni aus den Niederlanden nach Niedersachsen geliefert worden. 73 545 Eier davon waren bereits in den Handel gelangt, als das niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in ­Oldenburg am Donnerstag das Gift in den Eiern der Packstelle feststellte und das Landwirtschaftsministerium über den Untersuchungsbefund informierte. Der Fipronil-Gehalt der fraglichen Eier aus einem Bio-Betrieb in den Niederlanden war nach Ministeriumsangaben teils doppelt so hoch wie der Grenzwert von 0,005 Milligramm pro Kilogramm.

Verbraucher suchten auch am Dienstag vergeblich nach einer Veröffentlichung der betroffenen Chargennummern auf der Seite des Bundesamtes für Verbraucherschutz ­(lebensmittelwarnung.de). Das niedersächsische Landwirtschaftsministerium erklärte, Grenzwertüberschreitungen allein seien kein Grund für eine Veröffentlichung der Printcodes im Internet. Dazu Sprecherin ­Sabine Hildebrandt: „Auf Lebensmittelwarnung.de dürfen nur Meldungen von gesundheitsschädlichen Lebensmitteln veröffentlicht werden. Das trifft im vorliegenden Fall nicht zu.“

Kritik an Informationspolitik

Der frühere niedersächsische Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) hatte die betroffenen ­Eiercodes beim Fipronil-Skandal im vergangenen Jahr unverzüglich veröffentlichen lassen. Er äußerte via Twitter Kritik an der Informationspolitik seiner Nachfolgerin.

Die Ursache für den neuerlichen Fipronil-Skandal liegt offenbar an der Krise von 2017. Die niederländische Lebensmittelbehörde betonte am Dienstag, dass die Züchter das Stallreinigungsmittel „Dega 16“ nicht mehr verwendeten. Die Rückstände müssten sich also noch im Boden befunden haben. Das würde auch erklären, warum die Konzentration des Insektizids in den Eiern dieses Mal deutlich geringer ist als im vergangenen Jahr, als Millionen Eier aus den Niederlanden in ganz Europa aus dem Verkehr gezogen werden mussten. „Vermutlich ist die Dekontamination der Ställe oder Ausläufe in den Betrieben, in denen Fipronil im vergangenen Jahr eingesetzt wurde, nicht vollständig gelungen, sodass die neu aufgestallten Legehennen jetzt vereinzelt Fipronil aufgenommen und über die Eier ausgeschieden haben“, erklärt die Sprecherin im niedersächsischen Landwirtschaftsministerium Sabine Hildebrandt.

Unterdessen forderte die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin Renate Künast (Grüne) in den sozialen Medien Konsequenzen: „Wir brauchen Nummerncodes für eier-haltige Lebensmittel wie Nudeln, damit Produkte mit belasteten Eiern aus dem Handel entfernt werden können.“ Sie forderte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) zum Handeln auf, „damit Verbraucher vor weiteren Eierskandalen geschützt werden“. Niedersachsen unterstützt eine verpflichtende Herkunfts- und Haltungskennzeichnung für verarbeitete Produkte, die Eier enthalten. Die Verwendung von Printcodes hält Ministerin Otte-Kinast jedoch für nicht praktikabel und nicht kontrollierbar.

Nach Ministeriumsangaben wurden die belasteten Eier aus den Niederlanden von der Packstelle aus an die Zentrallager von Penny, Aldi und Lidl geliefert. Verbraucher erkennen die Ware am aufgedruckten Printcode: 0 NL 4031002. Erst im Mai hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Behörden die Öffentlichkeit informieren müssen, wenn der Verdacht besteht, dass in Lebensmitteln zulässige Grenzwerte überschritten werden.