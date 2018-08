Schüsse auf Wölfe? Die sind in den Augen von Minister Lies nur in extremen Einzelfällen möglicherweise vertretbar. (Julian Stratenschulte/dpa)

Der Förderverein der Deutschen Schafhaltung will Herden mit Waffen gegen Wölfe schützen. Der Geschäftsführer des Vereins, Wendelin Schmücker, forderte, dass Schäfer sich bewaffnen dürfen, um die Raubtiere zu vertreiben. Er selber werde einen "Waffenschein beantragen, um mir im Notfall helfen zu können", sagte Schmücker am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der NDR berichtet. "Es gibt keinen effektiven Herdenschutz ohne Gewehr", betonte Schmücker. Mit Waffen könnten Wölfe entweder vergrämt oder im Ernstfall getötet werden.

Umweltminister Olaf Lies (SPD) wertete das als einen "Hilferuf", betonte aber: "Das eigene Handeln wider Recht und Gesetz - das brauchen wir in unserem Staat nicht." In extremen Einzelfällen seien Schüsse auf Wölfe möglicherweise vertretbar. "Es geht um den Schutz der Art - es geht nicht darum, das einzelne Individuum zu schützen", sagte er. Er habe großes Verständnis für die Sorgen der Weidetierhalter. Um die Verluste durch Wolfsrisse, aber auch die emotionalen Belastungen zu reduzieren, gebe es vom Land Unterstützung. Ziel sei es, die rechtlichen Möglichkeiten voll auszuschöpfen, falls Ausnahmen vom Artenschutz nötig würden.

Das Wolfsbüro hatte am Freitag den Fund eines toten Wolfs mit Schusswunden bekanntgegeben. Der Kadaver des ausgewachsenen Rüden sei für weitere Untersuchungen an das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) nach Berlin transportiert worden. Es sei in diesem Jahr bereits der 16. tote Wolf. Insgesamt wurden in Niedersachsen bislang 46 tote Wölfe bekannt, sieben davon waren illegal getötet worden.

Die Bedenken der Schäfer fokussieren nicht nur auf die konkreten Risse: Die Schafe seien nach einem Zwischenfall mit einem Wolf für lange Zeit traumatisiert. Es würden weniger Lämmer geboren, die Schafe würde nicht ausreichend fressen, sagte Schmücker. Erreichen möchte er, dass die Politik schneller handelt - viele Schäfer warteten noch immer auf Entschädigungen. Er wolle "dafür sorgen, dass die Politik handelt". Der Verband der Lüneburger Heidschnuckenzüchter empfahl seinen Mitgliedern dagegen laut NDR-Bericht den Griff zur Waffe nicht. Die Heidschnuckenzüchter setzten stattdessen auf Gespräche mit dem Land. (dpa/lni)

