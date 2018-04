Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) und die Präsidentin des Niedersächsischen Verfassungsschutzes, Maren Brandenburger, legen im Landtag in Hannover (Niedersachsen) den Verfassungsschutzbericht 2016 vor. (dpa)

Die niedersächsischen Sicherheitsbehörden haben derzeit 63 islamistische Gefährder im Visier. Bundesweit sind es 657. Diesen Personen traue man theoretisch zu, dass sie einen Terroranschlag ausüben könnten, erklärte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag in Hannover. „Das heißt aber nicht, dass es dafür konkrete Anhaltspunkte gibt.“

Dies gelte trotz der blutigen Ereignisse von London und Manchester auch mit Blick auf die bevorstehenden Großkonzerte in Hannover. Im Fußballstadion dort treten am kommenden Sonntag und Montag die britischen Rockikonen von Depeche Mode auf. Die Polizei bewerte die aktuelle Sicherheitslage immer wieder neu, versicherte Pistorius.

Gemeinsam mit Verfassungsschutzpräsidentin Maren Brandenburger stellte der Minister den neuen Verfassungsschutzbericht vor. Danach wächst die salafistische Szene in Niedersachsen weiter stark an. Gehörten ihr 2015 noch 520 Personen an, waren es 2016 bereits 680, derzeit sind es sogar 730 Mitglieder.

Genaue Details zu den Gefährdern und ihren möglichen 29 Helfern in Niedersachsen nannten Minister und Präsidentin aber weder im Innenausschuss des Landtages noch bei der anschließenden Pressekonferenz. Brandenburger bestätigte lediglich, dass sich wie auf Bundesebene rund die Hälfte derzeit im Ausland befinde.

"Wir wissen, wer die sind, und wir wissen, wo sie sind."

Wie viele der derzeit 33 niedersächsischen Rückkehrer aus den Kampfgebieten in Syrien und im Irak den Gefährdern zugerechnet werden, ließ die Präsidentin offen. Die Polizei sei für diese potenziellen Attentäter zuständig und beobachte sie auch, sagte Pistorius. „Wir wissen, wer die sind, und wir wissen, wo sie sind.“

Als „Rumgeeiere“ kritisierte FDP-Fraktionsvize Stefan Birkner diese dürftigen Angaben. Es sei nicht nachvollziehbar, dass die Behörden unter diesem Innenminister „mit so wenig Nachdruck und Konzept“ dieses Problem angingen. „Stattdessen operiert man mit Ahnungslosigkeit, Abwiegeln und Verantwortung von sich weisen.“

Pistorius nehme entweder die Bedrohung durch den Islamismus nicht ernst, meinte auch CDU-Parlamentsgeschäftsführer Jens Nacke. „Oder er hat keine Antwort auf dieses Problem. Beides ist für die Sicherheit in unserem Land eine beunruhigende Vorstellung.“

Weitere Verbote sorgfältig abwägen

Nacke forderte erneut, Verbote radikal-salafistischer Vereine konsequent zu prüfen und verdächtige Moscheen zu überwachen. Das Innenministerium hatte im März den Deutschsprachigen Islamkreis (DIK) in Hildesheim verboten. Der Entscheid ist rechtskräftig.

Ob weitere Verbote folgen, werde man sorgfältig abwägen, meinte der Minister. „Wir sind dran. Wir lassen keinen dieser Vereine aus dem Auge.“ Vor allem die DIK-Moschee in Hannovers Nordstadt und die Deutschsprachige Muslimische Gemeinschaft (DMG) in Braunschweig sorgen immer wieder durch Auftritte von Hasspredigern für Schlagzeilen.

Für ein Verbot bestünden allerdings hohe Hürden, warnte Pistorius. In der rechtsextremen Szene nimmt der Trend zu ungebundenen, aktionsorientierten Zusammenschlüssen zu, während die NPD weiter an Bedeutung abnimmt. Die Zahl ihrer Mitglieder in Niedersachsen sank von 370 auf 350.

Moderne Optik

Sorge bereitet den Verfassungsschützern dagegen die „Identitäre Bewegung“, die ihre Ausländer- und Islam-feindliche Propaganda mit einem „hippen“ Marketing verbreite. „Springerstiefel und Glatzen weichen einer modernen Optik“, berichtete der Minister.

Bei der Zahl der Linksextremen verzeichneten die Behörden zwar eine Stagnation, warnten aber gleichzeitig vor einer zunehmenden Gewaltbereitschaft. Im Raum Göttingen gab es vermehrt Angriffe auf Verbindungsstudenten, Rechtsextreme, aber auch Polizisten.

Besondere Aufmerksamkeit gelte derzeit möglichen Aktionen gegen den G 20-Gipfel in Hamburg. Auch in Niedersachsen müsse man damit rechnen, erklärte Brandenburger.