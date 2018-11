Ist ihren Job los: Maren Brandenburg (dpa/Ole Spata)

Die V-Mann-Panne beim niedersächsischen Verfassungsschutz hat personelle Konsequenzen auf höchster Ebene: Behördenchefin Maren Brandenburger muss ihren Posten räumen. Diese Entscheidung teilte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch dem Verfassungsschutzausschuss des Landtages mit. Wer Nachfolger der 50-jährigen Politologin an der Spitze des Geheimdienstes wird, war zunächst nicht entschieden. Brandenburger soll als Referatsleiterin ins Sozialministerium wechseln.

Vor einer Woche hatte die Basisdemokratische Linke in Göttingen die Identität eines 24-jährigen Arabistik-Studenten öffentlich gemacht, der nach ihrer Überzeugung fast zwei Jahre die Szene in Göttingen ausspioniert haben soll. Eine Panne beim Verfassungsschutz hatte der linken Szene Rückschlüsse auf die Identität des auch in universitären Gremien aktiven Spitzels ermöglicht.

Innenminister Pistorius wartete vor einer Entscheidung zunächst die Ergebnisse interner Ermittlungen zu der Panne ab, die ihm am Dienstag vorgelegt wurden. Demnach hatte der Verfassungsschutz auf das Auskunftsersuchen einer linken Aktivistin Informationen an ein Verwaltungsgericht übermittelt. Darunter befanden sich auch Passagen, die eigentlich noch per Hand hätten aussortiert werden müssen - eine fehlerträchtige Methode. So erhielt der Anwalt der Aktivistin Einblick in die sensiblen Seiten, die dann Rückschlüsse auf Spitzel "Gerrit" ermöglichten.

Pistorius hatte die langjährige Extremismusexpertin und Mitarbeiterin des Verfassungsschutzes vor fünf Jahren zur Amtsleiterin befördert, um den Wandel des Geheimdienstes hin zu einer transparenten Behörde voranzutreiben. In der Folge hatte er Brandenburger regelmäßig den Rücken gestärkt, wenn sie in oft heftige Oppositionskritik geriet. Insbesondere angesichts der islamistischen Bedrohung warf die CDU ihr Fehler und Versagen vor, zuletzt im vergangenen Jahr in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss.

Rücktrittsforderungen der Opposition wie nun nach der Spitzelaffäre gab es nicht das erste Mal. Nachdem die Untersuchungen aber wohl auf systemische Mängel beim Verfassungsschutz und nicht bloß auf einen Einzelfehler hindeuteten, geriet Brandenburger in die Defensive. Ob sie selber um den Rückzug aus dem Amt bat oder dies nur als höfliche Umschreibung ihres Rauswurfs diente, war zunächst unklar.

V-Leute sind ständige Informanten von Polizei oder Nachrichtendiensten. Der Begriff steht für "Vertrauens- oder Verbindungspersonen". Es handelt sich nicht um hauptberufliche verdeckte Ermittler, sondern um Spitzel, die angeworben werden und dem Staat aus ihrer extremistischen oder kriminellen Gruppe Informationen liefern - meist gegen Bargeld.

Dumm ist die Enttarnung des V-Manns in Göttingen nicht bloß für den Betroffenen, der nun mögliche Repressalien der linken Szene fürchten muss. Auch die Verlässlichkeit des niedersächsischen Verfassungsschutzes stehe nun bei anderen Geheimdiensten in Frage, wetterte die Opposition - von Problemen beim Anwerben künftiger V-Leute ganz zu schweigen. (dpa)

