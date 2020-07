Ob die Menschen in Niedersachsen an vier zusätzlichen Sonntagen shoppen können, muss sich zeigen. Die rechtlichen Voraussetzungen sehen dies eigentlich nicht vor. (Jozef Polc/123rf)

Hannover. Der Vorstoß von Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) für vier zusätzliche verkaufsoffene Sonntage noch in diesem Jahr stößt auf erheblichen Widerstand. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi erteilte den Plänen am Mittwoch eine deutliche Abfuhr. „Will sich der Wirtschaftsminister über den Sonntagsschutz im Grundgesetz hinwegsetzen?“, fragte Landeschef Detlef Ahting empört. Auch Sozialministerin Carola Reimann (SPD) sieht die Idee des Koalitionspartners kritisch. Das Bundesverfassungsgericht habe hohe Hürden für solche Öffnungen festgelegt, betont ihr Staatssekretär Heiger Scholz im Gespräch mit unserer Zeitung.

Althusmann verspricht sich von den vier Kaufsonntagen zwischen August und November ein Ankurbeln des von der Corona-Krise gebeutelten Einzelhandels. „Dort stehen 5000 Unternehmen vor der Insolvenz“, warnt der Ressortchef. „Wir müssen die Betriebe retten.“ Mit den Öffnungen ab 13 Uhr bekämen sie zumindest die Chance, die dramatischen Umsatzrückgänge seit März wettzumachen. Außerdem bräuchten die Innenstädte nach der langen Lockdown-Phase wieder eine Belebung. Nachdem die Händler auf ihre schwierige Lage hingewiesen und um Rechtssicherheit gebeten haben, tüfteln nun Fachleute von Wirtschafts- und Sozialministerium an einer Lösung.

Problem: Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung sind allgemeine Sonntagsöffnungen nur erlaubt, wenn es dafür einen besonderen Anlass gibt: Messen, Schützenfeste, Freimärkte, Wallfahrten, Stadtjubiläen. Doch solche Ereignisse finden wegen der Virus-Pandemie in diesem Jahr meist nicht statt. Das Verkaufserlebnis selbst und die reine Konsumlust gelten nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ausdrücklich nicht als Anlass. Die dadurch erzielte Belebung der Innenstädte rechtfertige keine Ausnahme vom strengen Sonntagsschutz, entschieden die Karlsruher Richter 2009. Und noch eine Hürde stellten sie dabei auf: Die Ereignisse müssen für sich genommen mehr Besucher anlocken als die offenen Läden.

Der Ausweg kann daher nur im friedlichen Einvernehmen liegen – nach dem Motto „Wo kein Kläger, da kein Richter“. Alle Beteiligten müssten also von vornherein auf juristische Schritte gegen eine geplante Sonntagsöffnung ohne konkreten Anlass verzichten. „Es braucht eine Einigung, ansonsten wird es rechtlich sehr komplex“, gibt Staatssekretär Scholz, ein erfahrener Verwaltungsjurist, zu bedenken. Die in dieser Frage sonst sehr kritischen Kirchen haben offenbar schon signalisiert, dass sie Ausnahmen außerhalb der geheiligten Adventszeit durchaus akzeptieren könnten.

Doch Verdi leistet mit Blick auf die Beschäftigten in den Geschäften noch erheblichen Widerstand. Am Sonntag dürfe nur aus ganz besonderen Gründen gearbeitet werden, sagt Landeschef Ahting. „Natürlich sehen wir die angespannte Lage bei vielen Einzelhändlern, allerdings können offene Sonntage weder den Konsum wirksam ankurbeln noch Insolvenzen verhindern.“ Die wesentlich bessere Methode sei es, die Performance und Zusammenarbeit der Geschäfte im Online-Bereich zu verbessern. So müsse das Land regionale Vermarktungsnetze im Internet fördern, damit die kleinen inhabergeführten Betriebe gegenüber großen Ketten mithalten könnten, fordert der Vorsitzende.

„Verkaufsoffene Sonntage würden den Konsum nur verteilen und nicht zwangsläufig erhöhen“, kritisiert auch die Grünen-Landtagsabgeordnete Eva Viehhof aus Loxstedt. „Aktuell sind viele Menschen in Kurzarbeit oder müssen um ihren Arbeitsplatz fürchten. Da wird das Geld eher zusammengehalten als ausgegeben.“ Corona könne nicht als Rechtfertigung herhalten, meint Viehhof: „In der Krise gilt, was schon vor der Krise galt: Wer das grundgesetzlich verbriefte Recht auf Arbeitsruhe aussetzen will, braucht sehr gute Gründe.“ Die Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) stützen dagegen den Vorstoß des Wirtschaftsministers. In manchen Branchen mache ein einziger verkaufsoffener Sonntag bereits ein Prozent des gesamten Jahresumsatzes aus, berichtet UVN-Chef Volker Müller. „Das ist doch allemal besser als Kurzarbeit oder Insolvenzen im Einzelhandel.“

Nach einem ersten ergebnislosen Treffen will sich ein von Althusmann ins Leben gerufener Runder Tisch mit Handel, Kirchen, Gewerkschaften und den beiden Ressortchefs in den kommenden Wochen erneut zusammensetzen, um nach einem möglichen Kompromiss und vielleicht sogar schon nach passenden Terminen zu suchen. „Noch ist nichts entschieden“, gibt Ministeriumssprecher Eike Frenzel allerdings zu. „Es geht nur gemeinsam.“