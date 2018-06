Baustellen-Unfällen ließe sich häufig vorbeugen, glaubt Spediteur Hans Risch – mit Verkehrsnachrichten auf Polnisch und Russisch. (dpa)

Vor allem die Autobahnbaustellen auf der A 1 beschäftigen den Spediteur Hans Risch: Zwischen dem Dreieck Stuhr und Brinkum, zwischen Brinkum und Arsten, zwischen Brinkum und Mahndorf wird gearbeitet– dazu kommen Nachtbaustellen zum Austausch sogenannter Betondeckenfelder. Mal ist eine Richtung betroffen, mal die andere – immer aber trifft es die Verkehrsteilnehmer.

Es passieren mehr Unfälle, die Staus hervorrufen – noch mehr Verkehrshindernisse, vor denen wiederum gewarnt werden muss. Vor allem Lastwagenfahrer hätten zu leiden, ist Risch überzeugt und hat da eine Idee. Der Geschäftsführer der J. W. Meyer Transporte GmbH mit Sitz in Brinkum und Groß Ippener ist unmittelbarer A 1-Anlieger und erlebt die Auswirkungen der Baustellen täglich aus der Nähe.

Das vor mehr als 115 Jahren gegründete Unternehmen ist älter als alle Autobahnen – und als der Rundfunk. Und aufs Radio will Risch zu sprechen kommen: Viele Unfälle, glaubt er, hätten ihre Ursache in Kommunikationsproblemen. Der 72-Jährige regt an, in den Verkehrsmeldungen „stündlich in polnischer und russischer Sprache die Staus anzusagen“.

Diese Anregung habe er mehreren Sendeanstalten gemacht. Die wenigen Antworten, die er erhalten habe, seien „wohlwollend“ gewesen, aber nicht vielversprechend. Deshalb hat sich Risch als Mitglied an seine Branchenverbände gewandt: Beim Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) ist das Problem bekannt: „In vielen deutschen Unternehmen sind osteuropäische Fahrer beschäftigt, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, das wissen wir“, sagt Christian Richter, Geschäftsführer der Fachvereinigung Güterverkehr und Entsorgung im GVN.

In Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Hannover würden beispielsweise zu Themen wie dem Mindestabstand Informationsblätter in polnischer und tschechischer Sprache an Trucker verteilt. „Aber in Richtung Verkehrsnachrichten haben wir noch nicht gedacht“, sagt Richter. „Da würde sich auch die Frage stellen, welche Sprachen es sein sollten.“

Für Hans Risch ist die Sache klar. „Polen haben den Holländern den Rang abgelaufen. Es sind praktisch keine Franzosen und Italiener mehr auf den Autobahnen unterwegs. Ich habe 180 Fahrer, davon sind 50 bis 60 Polen, Balten, Rumänen und Letten. Englisch ist da weniger verbreitet, eher Russisch. Vor allem aber ist Polnisch die Sprache auf der Straße und in den Lägern.“

"Polen hören in der Regel keine deutschen Sender"

Auch im Landesverband Verkehrsgewerbe Bremen (LVB) ist Spediteur Risch Mitglied. Dessen Geschäftsführer Martin Otholt und Olaf Mittelmann kennen das Phänomen. „Mehr als 40 Prozent der Fahrzeuge auf deutschen Straßen haben ausländische Kennzeichen – laut Mautstatistik des Bundesamtes für Güterverkehr“, sagt Otholt.

„Das Problem ist: Polen hören in der Regel keine deutschen Sender, also auch keine Verkehrsnachrichten. Aber es gibt ja die technische Möglichkeit, bestimmte Sender, zum Beispiel in Baustellenbereichen, zu überlagern von Verkehrsmeldungen.“ Die sogenannte RDS-Programmkennung, die beispielsweise reine Kulturwellen mit Staumeldungen überlagert, ist verbreitet. Für Mittelmann ist klar: „Mehrsprachige Hinweise wären auf jeden Fall sinnvoll.“

Diese Anregung und den Wunsch, auf der A 1 Fahrbahnmarkierungen regelmäßig neu zu kleben, Rüttelstreifen aufzubringen, besser zu beleuchten, Abstand und Geschwindigkeit in den Baustellen zu kontrollieren, hat der LVB kürzlich dem Bremer Bausenator übermittelt. Einschließlich der Punkte: „Verkehrsnachrichten in weiteren Sprachen“ und „Direkte Information von Fahrzeugführern über die Unterbrechungsfunktion“ auf UKW und für Digital-Autoradios.

Beim Bausenator, bestätigt dessen Sprecher Jens Tittmann, werde das Anliegen geprüft. Unter anderem müsse dann auch eine „finanzielle Bewertung der Dolmetscherkapazitäten“ vorgenommen werden. Zu den Adressaten, denen Hans Risch seine Idee bereits vorgestellt hat, zählt Radio Bremen. „Jede Verkehrsnachricht bedeutet ohnehin eine Unterbrechung des Programms.

Die Meldungen sind ja sowieso immer länger geworden, und die Hörer, die nicht im Auto sitzen, warten natürlich auf den nächsten Musiktitel“, gibt Pressesprecher Michael Glöckner zu bedenken. „Für die Verkehrsexperten ist das Thema fremdsprachige Nachrichten erledigt. In allen Navigationssystemen sind Sprachpakete in der jeweiligen Landessprache hinterlegt.“

Auf die satellitengestützten Navigationssysteme ist Hans Risch nicht gut zu sprechen: „Die Informationen sind leider nicht immer ganz zuverlässig.“ Außerdem sei jeder Blick aufs Display eine gefährliche Ablenkung. Wer schon mal längere Zeit im Stau gestanden hat, weiß: der digitale Radio-Datendienst TMC ist mitunter noch langsamer, als der Verkehr, der durch die Baustellen rollt.