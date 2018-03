Die Frau bedrohte sowohl ihr Kind als auch Polizisten. (dpa)

Mit einem Messer hat eine geistig verwirrte Frau ihr Kleinkind und mehrere Polizisten in Geestland bei Bremerhaven bedroht. Die junge Frau war nach Polizeiangaben aufgefallen, weil sie nur mit einem Bademantel bekleidet und dem Kleinkind auf dem Arm auf der Straße lief. Als alarmierte Beamte sie ansprachen, habe sie mit dem Messer gedroht, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Die Frau stieg schließlich in ein haltendes Auto, dessen Fahrer beherzt nach dem Messer griff und ihre Hand fixierte. Der 66-Jährige erlitt dabei leichte Schnittverletzungen. Polizisten konnten die Frau in dem Moment überwältigen, das Kleinkind blieb unverletzt. Die offensichtlich psychisch kranke Frau wurde in eine Klinik gebracht, aus der sie wenig später flüchtete. Sie wurde nach weiteren Angaben in der Nacht wieder gefasst und zurück in die Klinik gebracht. (lni)