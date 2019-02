Die Behörden brauchen einen direkten Zugriff auf die Videos und ausreichend Personal, um diese zu sichten. (Ingo Wagner, dpa)

Die Videoüberwachung in den Schlachthöfen wird am Ende nur so gut sein wie ihre Umsetzung. Mit der jetzt unterzeichneten freiwilligen Vereinbarung zeigen Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast, Behörden und Fleischindustrie erst einmal nur den Willen, die teils katastrophalen Produktionsbedingungen ändern zu wollen.

Nur wenn Niedersachsen die Überwachung am Freitag im Bundesrat verbindlich für alle durchsetzen kann, ist wirklich etwas gewonnen. Denn wenn die Schlachthöfe sich weiterhin nur selbst überprüfen, wird sich nichts ändern. Das System krankt an der Arbeit im Akkord. Amtsveterinäre können unmöglich den kompletten Schlachtvorgang überwachen.

Die Behörden haben seit Jahren zu wenig Personal. Kein Wunder also, dass Verstöße gegen das Tierschutzgesetz immer wieder vorkommen. In Oldenburg wurden Rinder bei Bewusstsein geschlachtet, in Laatzen Schweine vor der Tötung gequält. Solche Bilder könnten bei einer freiwilligen Aufzeichnung einfach gelöscht werden. Die Behörden brauchen also einen direkten Zugriff auf die Videos und ausreichend Personal, um diese zu sichten.