„Die Ursache ist, dass aufgrund der im Mai eingeführten europäischen Datenschutz-Grundverordnung der Beratungsbedarf enorm gestiegen ist“, sagte Sprecher Johannes Pepping. Besonders im zweiten Quartal des vergangenen Jahres sei die Zahl der Anfragen regelrecht explodiert, danach sei es etwas ruhiger geworden. Es gäbe aber immer noch mehr Anfragen als 2017.

Seit dem 25. Mai 2018 gelten in Deutschland teils verschärfte Datenschutzregeln. Die EU-Grundverordnung (DSGVO) soll Bürgern mehr Mitsprache dabei geben, was mit ihren Daten in Unternehmen, Vereinen oder Behörden passiert. Dazu gehören Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Ausweisnummer oder IP-Adresse. Daten, die für den ursprünglichen Speicherzweck nicht mehr benötigt werden, müssen gelöscht werden. Zudem haben Verbraucher ein Auskunftsrecht.

Mehrere durch Ehrenamt getragene Verbände kritisierten die DSGVO am Donnerstag und forderten vereinfachte Regeln. Seit dem Start sei eine Art Hysterie unter den Verbandsmitgliedern ausgebrochen, sagte der Vorstandsvorsitzende des Landessportbundes Niedersachsen, Reinhard Rawe, in einer Sitzung des Innenausschusses in Hannover. „Da ist bei uns etwas im Sport passiert, was ich in 35 Jahren nicht erlebt habe.“ Rawe warnte mit Blick auf die Datenschutzregeln davor, dass man irgendwann keine Menschen mehr finden werde, die sich im Sport engagieren. Der niedersächsische Chorverband klagte über eine große finanzielle Belastung, weil jede Anfrage Geld koste. Seit dem Start der DSGVO seien 240 Anfragen von seinen Mitgliedern eingegangen, sagte Wolfgang Schröfel vom Chorverband. Rawe berichtete, dass die Ehrenamtlichen nun merkten, dass sie in einer Haftungsverantwortung seien.

Mit ihren Vorträgen schlossen sie sich einem Antrag der Fraktionen von SPD und CDU für einfachere Datenschutz-Regeln an. Darin hatten sie unter anderem die Landesregierung in einem Antrag aufgefordert, vor allem vom Ehrenamt getragene Vereine von der Pflicht eines Datenschutzbeauftragten zu befreien.