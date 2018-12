In weiten Teilen Norddeutschlands kann es in den Morgenstunden durch überfrierende Nässe gefährlich werden. (Nicolas Armer/dpa)

Überfrierende Nässe hat in der Nacht zum Montag zu zahlreichen Unfällen auf den Straßen im Norden geführt. Im Hamburger Stadtteil Stellingen rutschten zwei Autos auf einer Brücke ineinander. "Ein Auto wurde dabei in eine Baustelle geschoben und drohte, in eine Grube zu fallen", sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Feuerwehr sicherte den Wagen. Der Fahrer brach sich bei dem Unfall seinen Arm. Auch der andere Fahrer wurde verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei in Flensburg musste in der Nacht neun Mal ausrücken, weil Autos von den rutschigen Straßen abkamen. Verletzt wurde dabei niemand.

Auch in Bremen kann es glatt werden

In Bremen war die Situation weitgehend entspannt, trotzdem kann es vereinzelt zu überfrierender Nässe kommen. Nach dem Niederschlag vom Sonntagabend gibt es auf vielen Straßen überfrierende Nässe, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete. Die Glättegefahr soll bis zum späten Vormittag abnehmen, weil dann die Temperaturen steigen sollen. Autofahrer sollten angepasst an die winterlichen Straßenbedingungen fahren. Im Nordosten wird es laut DWD teils schneien. Sonst regnet es gebietsweise. In den nächsten Tagen wird es voraussichtlich besonders im Osten Deutschlands rutschig.

Aktuelle Wetterwarnungen können Sie auf dieser Karte einsehen.