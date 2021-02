Landgericht Verden (Björn Hake)

Er wollte die psychisch kranke junge Frau „irgendwie loswerden“, hat sie für 2000 Euro und den Erlass von Drogenschulden „verkauft“ und dabei unwissentlich ihren mutmaßlichen Mördern ausgeliefert: Ein 21-Jähriger ist am Freitag vom Landgericht Verden wegen Menschenhandels zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Wegen Beihilfe erhielt ein 26-Jähriger 15 Monate Haft auf Bewährung. Mit der Tötung der psychisch Kranken (19) hätten beide nichts zu tun, betonte die große Jugendkammer des Verdener Landgerichts.

Was den Angeklagten zur Last gelegt wurde und was sie gleich zum Prozessauftakt auch gestanden, spielte sich wenige Tage vor dem grausamen Tod der jungen Frau aus Schöningen (Landkreis Helmstedt) ab. Wegen Mordes müssen sich derzeit zwei weitere Männer (40 und 53) und eine Frau (40) aus Nienburg vor der Verdener Schwurgerichtskammer verantworten. Nach den Ermittlungen wurde das Opfer am 9. April vergangenen Jahres lebend an eine Betonplatte gefesselt und bei Balge (Kreis Nienburg) von einer Brücke aus in die Weser gestoßen. Die Leiche war am 28. April von Binnenschiffern entdeckt und aus dem Schleusenkanal geborgen worden.

In dem zeitweise parallel laufenden Prozess gegen den 21-jährigen gebürtigen Nienburger und den 26-Jährigen aus Rethem (Heidekreis) ging es besonders um die Zeit ab dem 24. März. Der Jüngere war da bereits seit einigen Wochen Zuhälter der Frau, die er über Freunde in Schöningen kennengelernt hatte, und bei der bereits im Mai 2018 eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert worden war. Nach den Feststellungen des Gerichts hat der Angeklagte sie aber „nicht an die Prostitution herangeführt“. Die Frau habe sich „mindestens seit Sommer 2019“ selbst prostituiert. Der junge Mann habe einen „Geschäftszweig“ für sich entdeckt, die 19-Jährige in einschlägigen Internetforen samt Fotos in Dessous „angeboten“ und an Freier vermittelt.

Dies geschah vorwiegend in einer Ferienwohnung in Bad Harzburg sowie in einem Wohnmobil im ostfriesischen Wiesmoor. Unter Federführung der damaligen Freundin des Mannes war die 19-Jährige offenbar auch in Hannover auf den „Straßenstrich“ geschickt worden. Der Angeklagte habe das Geld der Freier fast ausschließlich für sich verwendet, um seinen teuren Lebensstil und vor allem seinen Drogenkonsum zu finanzieren. Er habe indes auch schnell gemerkt, dass sich bei der Frau die Krankheitssymptome verstärkten und sie „psychisch erheblich abbaute“. Sie habe dringend ärztliche Hilfe benötigt.

Handyvideos zeigen Leid des Opfers

Statt ihr diese zu gewähren, wandte sich der damals 20-Jährige an den Mitangeklagten. Der Rethemer riet, die Frau „irgendwo im Wald oder vor einer Psychiatrie“ auszusetzen. Doch stattdessen stellte der Heranwachsende Kontakt zu dem Mann her, den er als Drogenlieferanten kannte und der nun die Chance sah, selbst als Zuhälter der Frau tätig zu werden: Es handelte sich um den 40-Jährigen, der jetzt Hauptangeklagter im Mordprozess ist. Während eines „Probewochenendes“ in einem Nienburger Hotelzimmer fertigte der Mann auch die Handyvideos an, die den laut Gericht „extrem verheerenden Zustand“ der hochgradig psychotischen 19-Jährigen dokumentieren.

In den frühen Morgenstunden des 6. April war die „zeitlich und örtlich nicht mehr orientierte“ Frau auf einem Parkplatz in der Kreisstadt schließlich „verkauft“ worden. Der 26-Jährige hatte den Jüngeren zur „Geschäftsabwicklung“ begleitet; man wollte gegenüber den beiden „Käufern“ auch doppelte Präsenz zeigen.

Die Angeklagten hätten am ersten Verhandlungstag „geständige, komplette und glaubhafte“ Einlassungen abgegeben, sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Man könne nur hoffen und wünschen, dass sie nun auch als Zeugen im Prozess um den Mord alles „offen und ehrlich“ berichteten, was sich abgespielt habe. Ein Auskunftsverweigerungsrecht stehe ihnen nicht zu. Beide hatten zunächst selbst unter dem Verdacht gestanden, mit dem Tötungsdelikt etwas zu tun zu haben.

Für den 21-Jährigen, der seit Anfang Juli in Untersuchungshaft saß, führt der Weg wegen seines Drogenproblems in den Maßregelvollzug. Mit der Verhängung der Jugendstrafe ordnete das Gericht seine Unterbringung in einer Entzugsklinik an. Da die Staatsanwältin und die Angeklagten Rechtsmittelverzicht erklärten, wurden die Urteile sofort rechtskräftig.