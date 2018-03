Krankenhausmorde: Anklage wegen Totschlags durch Unterlassen

Vier Kollegen vor dem Kadi

Andreas D. Becker

Delmenhorst/Oldenburg. Mindestens vier Kollegen des Krankenhausmörders Niels Högel, der in Oldenburg und Delmenhorst laut Anklage der Staatsanwaltschaft Oldenburg 97 Patienten getötet haben soll, müssen sich wegen Totschlags durch Unterlassen vor Gericht verantworten: Betroffen waren bislang zwei Oberärzte und der Leiter der Intensivstation. Am Freitag ließ das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg zudem die Anklage gegen eine Pflegerin zu, die in den Jahren 2002 bis 2005, als Högel in Delmenhorst arbeitete, stellvertretende Leiterin der Intensivstation war.