Nach Angaben von Pressesprecher Nikolai Sauer wurde der 18-Jährige für schuldig befunden, einem ein Jahr älteren Mitbewohner am 27. September vergangenen Jahres in Verden mit einer Glasscherbe lebensgefährliche Schnittverletzungen am Hals, im Gesicht und im Bereich des Brustkorbs zugefügt zu haben. Er soll sein Opfer mindestens dreimal mit dem „gefährlichen Werkzeug“ attackiert haben.