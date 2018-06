Andreas Bovenschulte (Lorenczat)

Bremen/Delmenhorst. Das Ziel ist klar formuliert: Bezahlbarer Wohnraum für alle in Stadt und Land – wenigstens in den 28 Mitgliedskommunen des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen mit Büro in Delmenhorst. Bei der jährlichen Fraktionsvorsitzendenkonferenz hat der Verein das Thema angepackt: Zunächst geht es um die regionale Wohnungsmarktbeobachtung, Phase zwei soll später zu einer regionalen Wohnungsmarktstrategie führen. Vorsitzender Andreas Bovenschulte (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Weyhe, und Susanne Krebser, Geschäftsführerin des Kommunalverbundes, haben erste Ergebnisse aus Phase eins am Mittwoch in Delmenhorst vorgestellt.

Eine detaillierte Bestandsaufnahme der Wohnungssituation wird erst am 6. September vorliegen. Aber schon jetzt, bei der ersten Zusammenkunft, am Dienstag im Weserstadion, wurde deutlich, dass es alle voranbringt, am selben Strang zu ziehen. „Der Kommunalverbund schafft derzeit Grundlagen für eine gemeinsame wohnungspolitische Strategie“, sagt Susanne Krebser. Das Gesamtprojekt wird als Modellvorhaben der Raumordnung (Moro) „Lebendige Regionen – aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe“ vom Bund gefördert.

„Dabei ist es neu, bewusst in den Fraktionen zu arbeiten. Wir haben zwei Bundesländer, drei niedersächsische Ämter für regionale Landesentwicklung – und überall administrative Grenzen“, sagt Krebser. Die im Verbundgebiet insgesamt rund 1100 Gemeinde-, Stadt- und Kreisratsmitglieder und ihre rund 130 Fraktionsvorsitzenden kennten sich über die Grenzen ihrer Kreisverbände hinaus oft noch gar nicht.

Zum Kennenlernen gab es am Dienstagabend im Weserstadion Gelegenheit – und zum Austausch über die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten. Knapp 90 Fraktionsvorsitzende aus Bremen, Delmenhorst, 24 kreisangehörigen Kommunen und den Landkreisen Oldenburg und Osterholz waren dabei, nach Einschätzung Andreas Bovenschultes eine gute Beteiligung. Die Region, so der Vorsitzende, müsse den sich ändernden Bedürfnissen ihrer Bewohner gerecht werden und bezahlbaren Wohnraum für alle anbieten. Es würden mehr kleine und mehr barrierefreie Wohnungen benötigt als bisher gebaut werden. „Außerdem zieht das Preisniveau in der Region an – noch moderat im Vergleich zu anderen Regionen, aber immerhin fünf Prozent von 2016 auf 2017 bei den Nettokaltmieten.“

Kommunalverbund und Fraktionsvorsitzendenkonferenz gehen davon aus, dass der Anteil geförderten Wohnraums in der Region „noch 1,9 Prozent“ des Bestandes betrage – deutlich weniger als noch vor wenigen Jahren und als in der Region Hannover beispielsweise, in der die Quote 5,5 Prozent betrage. Im Weserstadion habe Konsens darüber bestanden, dass Ausgewogenheit überall vonnöten sei. „Monostruktur ist keine vernünftige Lösung“, sagt Krebser. Und Bovenschulte knüpft an eine der diskutierten wohnungspolitischen Thesen an: dass „regionsweit vielleicht sogar eine gewisse Quote für geförderten Wohnraum“ hilfreich sein könne, um nicht „von Investoren gegeneinander ausgespielt zu werden“.

Im Jahr 2020 schließlich solle auf regionaler Ebene ein Beschluss über Wege der Finanzierung von sozialem Wohnraum gefasst werden, sagt Bovenschulte. „Wir können gemeinsam wachsen.“