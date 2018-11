Die mögliche Enttarnung eines V-Mannes des Verfassungsschutzes, der als Student an der Universität Göttingen die linke Szene ausspioniert haben soll, sorgt in Niedersachsen für Wirbel. (Holger Hollemann/dpa)

Durch eine peinliche Panne beim niedersächsischen Verfassungsschutz ist ein mutmaßlicher V-Mann in Göttingens linker Szene aufgeflogen. Die Identität des Mannes, der auch in Gremien der Universität sitzen soll, war in Schriftsätzen für ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Hannover offenbar nicht geschwärzt worden. Eine linke Gruppierung hat im Internet Foto, Geburtsdatum, Kontonummer und andere private Angaben des 24-Jährigen veröffentlicht.

Am Mittag will Verfassungsschutz-Präsidentin Maren Brandenburger des Geheimdienst-Ausschuss des Landtages über den Fall unterrichten.

++ Weitere Informationen in Kürze. ++