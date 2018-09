Die A1 ist bei Vechta wegen eines LKW-Unfalls vollgesperrt (Symbolbild). (Peter Steffen/dpa)

Wegen eines umgekippten Lasters kam es am Freitag auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück bei Vechta zu Behinderungen. Die Vollsperrung wurde am Nachmittag gegen 14.50 Uhr wieder aufgehoben. Die Autobahn sei in Richtung Süden wieder frei befahrbar, teilte die Polizeiinspektion Delmenhorst mit.

Der Polizei zufolge war der Lkw gegen 4.20 Uhr nachts kurz vor Holdorf aus zunächst ungeklärter Ursache ins Schlingern geraten und anschließend umgekippt. Die Bergung der Lkw-Ladung stellte sich als kompliziert heraus - dabei handelte es sich um sehr heißen Bitumen, eine teerähnliche Flüssigkeit.

Er blockierte alle drei Fahrstreifen in Richtung Münster, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Autobahn musste zwischen Vechta und Holdorf gesperrt werden. Auch ein Auto, das sich hinter dem Laster befand, war in den Unfall verwickelt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Beim Fahrer des Lkw stellten die Polizeibeamten jedoch Alkoholgeruch fest. Ein Atemtest ergab 0,75 Promille, der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wurde auf mindestens 90.000 Euro geschätzt.

++ Dieser Artikel wurde um 15.52 Uhr aktualisiert. ++