Ottersberg. Die Landesstraße 168 zwischen Ottersberg und Stuckenborstel wird ab diesem Montag, 5. Oktober, bis voraussichtlich 11. November saniert. Neben der Fahrbahn soll der parallel zur Landesstraße verlaufende Radweg erneuert werden. Insgesamt soll es drei Bauabschnitte geben, wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitgeteilt hat. „Die Arbeiten müssen aufgrund der geringen Fahrbahnbereiten unter Vollsperrung der jeweiligen Bauabschnitte umgesetzt werden“, erklärte sie. Der erste Bauabschnitt beginnt auf der L 168 aus Bassen kommend rund 200 Meter vor dem Kreisel Große Straße/Grüne Straße in Ottersberg und endet in Ottersberg auf der L 132 etwa 20 Meter vor dem Kreisel Grüne Straße/Lange Straße/Am Damm. Die Arbeiten an der Fahrbahn in diesem Bauabschnitt werden unter Vollsperrung der L 168 und der L 132 in der Zeit vom 12. bis 16. Oktober umgesetzt. Der Verkehr in Richtung Stuckenborstel wird weiträumig umgeleitet, auch für den Busverkehr werden Behinderungen erwartet.