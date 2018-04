Eine weiße Wand aus Sand: In Mecklenburg-Vorpommern waren 2011 bei einem Sandsturm auf der A 19 zwischen Berlin und Rostock bei einer Massenkarambolage mit 80 Fahrzeugen acht Menschen ums Leben gekommen. (dpa)

Wegen Sandverwehungen ist die Autobahn 27 im Kreis Cuxhaven im März zweimal auf voller Länge gesperrt worden. „So etwas ist sehr selten.“ Das sind sich das niedersächsische Umweltministerium, die Polizei in Cuxhaven und die Autobahnmeisterei in Debstedt einig – und Thorsten Krüger (SPD), Bürgermeister der Stadt Geestland, stimmt mit ein: „Das war vielleicht das dritte Mal seit Jahrzehnten.“

Nicht alle haben diesen Eindruck. „Das kommt immer mal wieder vor“, hatte Rainer Brenner, Sprecher der Polizei Cuxhaven, nach dem jüngsten Sturm am Wochenende, 17./18. März, festgestellt. „Bislang ist das folgenlos geblieben.“ Der Naturschutzbund (Nabu) indes hält Sandstürme für „hausgemachte Probleme“ und sieht vor allem die Landwirtschaft in der Pflicht, dem vorzubeugen.

Als Ursache der gefährlichen Verwehungen, die Autofahrern plötzlich die Sicht rauben, ist das Zusammenspiel dreier Faktoren ausgemacht worden: „Es wurde gepflügt, wir hatten starken Frost und sehr starken Ostwind“, hatte Arnold Christians, Chef der Autobahnmeisterei, aufgezählt. In Mecklenburg-Vorpommern waren 2011 bei einem Sandsturm auf der A 19 zwischen Berlin und Rostock bei einer Massenkarambolage mit 80 Fahrzeugen acht Menschen ums Leben gekommen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) fordert in dem Bundesland ein Programm, das Ackerflächen gegen Bodenerosionen schützt.

An der A 27 ereigneten sich die Verwehungen jeweils zwischen den Anschlussstellen Debstedt, das zu Geestland gehört, und Nordholz. Dort ist der Boden nach Einschätzung der Cuxhavener Kreisbehörde leicht und sandig. Die Landwirte sollten selbst Interesse daran haben, den Bodenabtrag durch Wind zu verhindern, meint Wolfgang Drohm, der bei der Abfallbehörde auch für den Bodenschutz zuständig ist.

Ordnungsrechtlich gebe es da jedoch „wenig Handhabe“. Polizeisprecher Brennen könnte sich vorstellen, dass Landwirte Schutzwände mit Planen aufbauen, die den fliegenden Sand aufhalten. Die Äcker, von denen der Sand kam, erstrecken sich über rund 700 Meter entlang der Autobahn – eine überschaubare Strecke.

Auffallend sei die Häufung von Sandstürmen dort, wo in Niedersachsen Landschaften agrarindustriell geprägt seien, stellt der Nabu fest und fordert von der Landesregierung, dass sie „die Bewirtschafter der landwirtschaftlich genutzten Flächen für erosionsmindernde Maßnahmen stärker sensibilisiert“. Es fehle in der Nähe von Straßen und auch Schienenwegen an Hindernissen für die Sandmassen. „Die Landschaft ist ausgeräumt, denn die Knicks und Feldhecken, die die Funktion von natürlichen Auffangzäunen wahrnehmen könnten, sind vielfach degeneriert oder gar nicht mehr vorhanden.“

"Wir müssen uns die Gegebenheiten ansehen"

Hecken und auch Zwischensaat, Leguminosen, Senf zum Beispiel, oder Lupinen, die später als Dünger verwendet werden können, seien ideal, um den Boden zu bedecken und so den Windabtrag zu verhindern, hatte Wolfgang Drohm vom Landkreis empfohlen. Das Land fördert die Anlage von Hecken für den Wildtier- und Vogelschutz, die ganz nebenbei auch Bodenverwehungen zu vermeiden helfen. Der Fördersatz liegt laut Merkblatt bei 2600 Euro pro Hektar.

Ist das Geld erst einmal bewilligt, unterliegen die Hecken sieben Jahre lang „als Landschaftselemente dem Beseitigungsverbot“. Allerdings müssten die betreffenden Flächen „in vom Acker dominierten Landschaften“ liegen. Ob das entlang der A 27 der Fall wäre, könnten Gespräche klären, die Geestlands Bürgermeister führen will, „obwohl wir gar nicht verantwortlich sind“. „Wir müssen mal gucken und da emotionsfrei rangehen“, sagt Krüger gut zwei Wochen nach der jüngsten Vollsperrung. „Wir müssen uns die Gegebenheiten ansehen.“

Als Gesprächspartner denkt er an die Autobahnmeisterei, die Polizei, den Landkreis Cuxhaven, den Landvolkverband, das Bau- und Ordnungsamt der Stadt Geestland und – „eventuell im Nachgang“ – Naturschutzverbände. „Mit Hecken auf öffentlichen Flächen könnten wir vielleicht etwas für die Natur tun“, sagt der Bürgermeister. „Es kann aber auch dabei herauskommen, dass wegen der Topografie nichts zu machen ist.“ Gesprächstermine in Sachen Sand gebe es allerdings noch nicht.