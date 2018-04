Die zerstrittene AfD in Niedersachsen hat Dana Guth an die Spitze des Landesverbandes gewählt. (dpa)

Niedersachsens AfD hat so gerade noch die Kurve gekriegt. Im Machtkampf des heillos zerstrittenen Landesverbandes setzte sich die als gemäßigt geltende Landtagsfraktionschefin Dana Guth durch. Der angeschlagene Bundestagsabgeordnete Paul Hampel und seine Anhänger hatten das Nachsehen. Alles andere hätte die Partei nach außen kaum vermitteln können.

Ex-TV-Mann Hampel verkörpert so ziemlich alles, was die AfD den ihr verhassten Altparteien vorwirft. Mit Intrigen und Kungeleien führte er seine Geschäfte; mit seinem Lebenslauf nahm er es nicht so genau. Schlimmer noch: Offenbar verstand er seine AfD als Selbstbedienungsladen, der ihm den lukrativen Posten als Bundestagsabgeordneten verschaffte und ihm einen aufwendigen Lebensstil ermöglichte.

Erstaunlich allerdings, dass seine Mitstreiter Führungsstil und Finanzgebaren über Jahre geschehen ließen. Merkwürdig auch, dass Hampel trotz der schwerwiegenden Vorwürfe bei der Basis immer noch über eine große Anhängerschaft verfügt und über 200 Stimmen einstreichen konnte. Von Normalität ist die gespaltene Niedersachsen-AfD also weit, weit entfernt. Die neue Chefin hat jede Menge zu tun.