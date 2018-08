Man wundert sich, was im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer so alles geht. Es scheint fast so, als diene der Welterbe-Status vor allem Werbezwecken. Nun soll die Jagd auf Gänse im wohl größten Vogelschutzgebiet Europas weiterhin erlaubt sein, mit Einschränkungen natürlich. Warum aber darf in einem Nationalpark überhaupt auf Wildgänse geschossen werden? Die Frage der Umweltorganisationen ist berechtigt. Schließlich hatte sich Niedersachsen schon vor 30 Jahren mit der Einrichtung des Nationalparks verpflichtet, bestehende Jagdpachten abzuschaffen.

Kein Wunder also, dass Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) es zum offenen Eklat mit Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) kommen lässt. Mit schlechtem Stil, wie Lies meint, hat das allerdings wenig zu tun. Die konservative Ressortchefin zeigt mit der Abschusserlaubnis einmal mehr, dass Jäger und Landwirte auf sie zählen können. Die Lobbyisten haben ganze Arbeit geleistet. Anders ist es nicht zu erklären, dass ein bereits ausgehandelter Kompromiss zwischen der zuständigen Verwaltung und dem Nationalpark komplett ignoriert wurde.

Natürlich wollen Landwirte ihr Jagdrecht auf den eigenen Feldern nicht aufgeben. Für sie sind die Gänse oft eine Plage. Denn die Zugvögel fallen zu Tausenden ein und fressen ganze Felder kahl. Dafür allerdings erhalten die Bauern eine Entschädigung. Sieben Millionen Euro zahlt das Land Niedersachsen jedes Jahr. Dabei müssen die Landwirte die Fraßschäden nicht einmal nachweisen. Voraussetzung ist lediglich, dass die Ländereien im Vogelschutzgebiet liegen.

Zugvögel sind mehr als ein schickes Image. Sie brauchen unseren Schutz. Teure Kampagnen wie die Zugvogeltage sind da übrigens genauso kontraproduktiv wie die Verlängerung der Jagdverträge. So werden im Herbst wieder Busse voller Vogelneugieriger Kurs auf die Rastgebiete nehmen, um das Naturschauspiel mit Ferngläsern einzufangen. Was der Nationalpark wirklich braucht, sind Ruhezonen, die ihren Namen verdienen.