Die Landtagsdebatte über die Corona-Maßnahmen war kontrovers. Während die Regierung ihre Maßnahmen verteidigte, übte die Opposition Kritik. (Julian Stratenschulte/dpa)

Hannover. Es war bereits die dritte Sondersitzung des Niedersächsischen Landtags in diesem Jahr. Und es war die achte Regierungserklärung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zum alles beherrschenden Thema Corona. Doch Gefühle von Routine mochten sich am Montag bei keinem der anwesenden Abgeordneten und Kabinettsmitglieder einstellen. „Es droht jederzeit eine neue Eskalation mit allen daraus resultierenden Folgen“, mahnte Weil das Hohe Haus und die Menschen draußen im Land. „Wir dürfen uns niemals an solche Infektionszahlen gewöhnen, wir dürfen sie nicht akzeptieren.“

Der Appell diente dazu, auf die ab Dezember verschärften Kontaktverbote im öffentlichen wie privaten Leben einzuschwören sowie auf die Besuchsregeln für Weihnachten und Silvester vorzubereiten. Treffen mit Familie oder engen Freunden dürften zu den Festtagen sein, aber bitte „auf das zwingend notwendige Maß“ reduziert und ohne das Ausnutzen „kreativer Schlupflöcher“, bat Weil um Vernunft. „Niemand von uns hat etwas davon, wenn im Januar die Infektionslage wieder deutlich verschärft ist.“

Dabei hatte der Ministerpräsident durchaus einen Lichtblick und ein paar kleine Erfolgszahlen mitgebracht. Schon bis zum 15. Dezember würden die landesweite Impflogistik und die rund 60 Impfzentren einsatzbereit sein“, kündigte Weil an. Der landesweite Sieben-Tage-Inzidenzwert der Neuinfektionen ist mit 85,9 deutlich gegenüber der Vorwoche, als er noch bei 103 lag, gesunken. 83 Prozent der 3000 Schulen und damit 86 Prozent der Schülerinnen und Schüler im Land befänden sich derzeit in einem dauerhaften Präsenzunterricht, berichtete Weil. Und damit wies er gleich auch alle Rufe nach einem landeweiten Wechselunterricht mit halben Klassen zurück. „Wenn die Hygieneregeln beachtet werden, wenn die Maske im Unterricht und außerhalb getragen wird, wenn regelmäßig gelüftet wird, dann ist der Aufenthalt in Schulen sehr gut zu vertreten.“

Städtetag für Wechselmodell

Das entspricht zwar voll der Linie von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD), wonach das Szenario B nur in Schulen mit einem konkreten Quarantäne-Fall, die in einem Hotspot mit mehr als 200 Neuinfektionen liegen, automatisch eintreten soll. Gegenwind gibt es aber nicht nur vom Koalitionspartner CDU und den oppositionellen Grünen. Auch der Niedersächsische Städtetag muckt auf. Vizepräsident Frank Klingebiel (CDU), Oberbürgermeister von Salzgitter, ordnete für alle Schulen in seiner Stadt bis zu den Weihnachtsferien das Wechselmodell an – verbunden mit der Forderung, es im ganzen Land einzuführen. Die Aussagen „über angeblich pandemiefeste Schulen“ seien „Durchhalteparolen, die mehr vom Wunsch als von der Realität geleitet werden“, sagte Klingebiel der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Mehr als 7200 Schüler müssen in Salzgitter nun von zu Hause aus lernen.

Heftigen Widerspruch hagelte es auch für die neue Corona-Verordnung, die weitere Einschränkungen wie etwa Höchstgrenzen für Kunden in Geschäften formuliert. Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg kritisierte die zunächst bis zum 20. Dezember geltenden Maßnahmen als nicht weitreichend genug. „In Ihrem Plan ist nichts, wirklich gar nichts zu erkennen von einer mittelfristigen, langfristigen, vorausschauenden Strategie.“ Diese aber brauche die Bevölkerung, „damit sie durchhält“, meinte Hamburg.

Der FDP dagegen gehen die Kontaktverbote zu weit. Die Fünf-Personen-Grenze für private Treffen sei willkürlich, kritisierte Fraktionschef Stefan Birkner. „Es gibt keine nachvollziehbare Begründung dafür.“ Aus Infektionsschutzsicht völlig unverständlich werde es, wenn Weihnachten dann bis zu zehn Leute feiern dürften. Ebenfalls keinen sachlichen Grund gebe es für die Einschränkung der Besucherströme in Läden mit mehr als 800 Quadratmetern. Diese werde zwar mit fehlenden Abständen begründet, aber genau dafür sei doch die gerade in Geschäften geltende Maskenpflicht da. Der Landesregierung warf Birkner mangelnde Selbstkritik vor. „Nicht alles, was Sie tun, ist richtig.“

Der AfD-Abgeordnete Stephan Bothe sprach von „Corona-Wahn“ und „Masken-Schikane“, unter der die Bürger weiter leiden müssten. Gemeinsam mit seinem Parteikollegen Christopher Emden klagt er vor dem Staatsgerichtshof in Bückeburg gegen die Anordnung einer Maskenpflicht im Parlament von Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD). Durch das zwangsweise Tragen eines Mund-Nasenschutzes würden sie in der Ausübung ihres freien Mandats gehindert, behaupten die beiden Abgeordneten in dem Verfahren. Außerdem fehle dafür eine Rechtsgrundlage. Einen Verhandlungstermin gibt es noch nicht. Das Gericht hat zunächst dem Landtag und der Landesregierung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.